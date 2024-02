West Bengal: "सुवेंदु अधिकारी ने सिख आईपीएस अफसर को 'खालिस्तानी' कहा", बंगाल पुलिस ने आरोप लगाते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बात कही

Highlights पश्चिम बंगाल पुलिस ने भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी पर लगाया बेहद गंभीर आरोप पुलिस ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी ने एक सिख आईपीएएस अफसर को 'खालिस्तानी' कहा बंगाल पुलिस ने कहा कि सुवेंदु अदिकारी का कृत्य आपराधिक है, पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेगी

उत्तर 24 परगना:पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीते मंगलवार को दावा किया कि भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने एक सिख पुलिस अधिकारी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें 'खालिस्तानी' कहकर संबोधित किया है।

बंगाल पुलिस ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये पोस्ट की एक श्रृंखला में इस घटना को लेकर बेहद नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी की सिख आईपीएस अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणी दुर्भावनापूर्ण, नस्लीय, सांप्रदायिक रूप से उकसाने वाला और एक आपराधिक कृत्य है।

We, the West Bengal Police fraternity, are outraged to share this video, where one of our own officers was called ‘Khalistani’ by the state's Leader of the Opposition. His ‘fault’: he is both a proud Sikh, and a capable police officer who was trying to enforce the law…(1/3)