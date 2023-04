पश्चिम बंगाल: हीट वेव के कारण सोमवार से एक हफ्ते तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालय; सीएम ममता ने किया एलान

Highlights हीट वेव को देखते हुए सीएम ममता ने एक एलान किया है। उन्होंने एक हफ्ते के लिए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रहने की बात कही है। इससे पहले वे गर्मी की छुट्टियों को दो मई तक तीन सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा की थी।

कोलकाता:पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को यह एलान किया है कि गर्मी को देखते हुए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें कुछ दिनों से यह शिकायत मिल रही थी कि इस हीट वेव के कारण जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, उन लोगों ने सिर दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की थी।

बता दें कि इससे पहले सीएम ममता ने राज्य के सभी स्कूलों से गर्मी की छुट्टियों को दो मई तक तीन सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा की थी। ऐसे में जब राज्य में हीट वेव का का असर ज्यादा बढ़ गया तो सीएम ममता ने एक हफ्ते की छुट्टी का एलान किया है।

सीएम ममता बनर्जी ने यह एलान किया है कि जिस तरीके से राज्य में पिछले कुछ दिनों से गर्मी पड़ रही है, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने सोमवार यानी 17 अप्रैल से एक सप्ताह के लिए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानें को बंद रहने को कहा है। ऐसे में सीएम के एलान के बाद राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

All autonomous, state, central government aided and private universities and affiliated colleges in the state except in Darjeeling & Kalimpong districts will remain closed for a week from April 17 due to the prevailing heatwave situation: West Bengal government pic.twitter.com/wVlOnracc0