West Bengal Panchayat Election: बंगाली होने के नाते, सिर शर्म से झुका और हर किसी को शर्मिंदा होना चाहिए, 2023 में भी हम हिंसा संस्कृति को रोक नहीं सके, 15 लोगों की मौत पर बोले कबीर

Highlights चुनावी हिंसा में जान गंवाने वालों में 11 लोग टीएमसी से संबद्ध थे। कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद से राजनीतिक झड़पों में 33 लोग मारे गये हैं। 2003 में हुए चुनाव के दौरान यह आंकड़ा 76 था।

West Bengal Panchayat Election: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेताओं ने राजनीतिक हिंसा की संस्कृति खत्म करने की अपील करते हुए कहा है कि दो दिन पहले हुए पंचायत चुनाव में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर हर किसी को शर्मिंदा होना चाहिए।

बीते शनिवार को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई स्थानों पर मतपेटियां तोड़ दी गईं, मतपत्र फाड़ दिए गए और प्रतिद्वंद्वियों पर बम फेंके गए। चुनावी हिंसा में जान गंवाने वालों में 11 लोग टीएमसी से संबद्ध थे।

TMC MP is attacking TMC MLA, minister and former IPS humayun kabir after he condemned violence in state . What a democratic party 🥳! Doesn't even spare own leaders if they act somehow as humans even for once . https://t.co/u0QIawsjPt