West Bengal Panchayat Election: बंगाल पंचायत चुनाव में जमकर बवाल, टीएमसी के पांच सदस्य, भाजपा, माकपा, निर्दलीय और कांग्रेस के एक-एक कार्यकर्ता की हत्या, वीडियो देख होंगे हैरान

Highlights सीपीआई (एम) कार्यकर्ता ने आज सुबह एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। स्वतंत्र उम्मीदवार का एक अन्य समर्थक कथित रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया। राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने स्थिति का जायजा लेने के लिए विभिन्न जिलों में लोगों से मुलाकात की।

West Bengal Panchayat Election: पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बवाल जारी है। अभी तक 9 लोगों की हत्या हो चुकी है। व्यापक हिंसा के कारण मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई। मतदान के दौरान झड़पों में कथित तौर पर कम से कम 9 लोग मारे गए। कूच बिहार में मतदान केंद्रों में तोड़फोड़ की गई और मतपत्रों में आग लगा दी गई।

आज सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में अलग-अलग घटनाओं में 5 तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। कूच बिहार में एक बीजेपी पोलिंग एजेंट की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पूर्वी बर्दवान जिले में कल शाम गंभीर रूप से घायल हुए एक सीपीआई (एम) कार्यकर्ता ने आज सुबह एक अस्पताल में दम तोड़ दिया।

#WATCH | West Bengal panchayat election | Ballot box at a polling booth in Baranachina of Dinhata in Cooch Behar district was set on fire allegedly by voters who were angry with bogus voting that was reportedly going on here. pic.twitter.com/6C5aC00uac — ANI (@ANI) July 8, 2023

उत्तर 24 परगना के कदंबगाची में एक झड़प में एक स्वतंत्र उम्मीदवार का एक अन्य समर्थक कथित रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके परिवार ने दावा किया कि उस व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने स्थिति का जायजा लेने के लिए विभिन्न जिलों में लोगों से मुलाकात की। हिंसक घटनाओं की निंदा की।

उन्होंने बताया कि मारे गए लोगों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पांच सदस्य, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और कांग्रेस के एक-एक कार्यकर्ता और एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थक शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक, हिंसक झड़पों में कई लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा, कम से कम दो मतदान केंद्रों पर मतपेटियों को नष्ट कर दिया गया।

#WATCH | West Bengal panchayat election | Spot where a clash erupted between Congress and TMC workers and bombs were hurled.



Visuals from Balutola in Gopalpur Panchayat of Malda. pic.twitter.com/Y9QNGAlB07 — ANI (@ANI) July 8, 2023

अधिकारियों ने बताया कि राज्य के ग्रामीण इलाकों की 73,887 सीटों पर सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ और 5.67 करोड़ मतदाता लगभग 2.06 लाख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्वाह्न 11 बजे तक राज्य में 22.6 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

#WATCH | West Bengal LoP and BJP leader Suvendu Adhikari cast his vote for the panchayat election at a polling booth in Nandigarm. pic.twitter.com/AOutdDUZHs — ANI (@ANI) July 8, 2023

अधिकारियों के अनुसार, कूचबिहार जिले की फलीमारी ग्राम पंचायत में भाजपा के मतदान एजेंट माधव बिस्वास की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि जब बिस्वास ने मतदान केंद्र में प्रवेश करने की कोशिश की, तो टीएमसी के समर्थकों ने उन्हें रोका और विवाद बढ़ने पर उन्होंने बिस्वास की हत्या कर दी।

#WATCH | West Bengal panchayat election | West Bengal LoP and BJP leader Suvendu Adhikari says, "This is not an election, this is death. There is a fire of violence across the state. Central forces have not been deployed. CCTVs are not operating. This is not voting but… pic.twitter.com/7XOAiG4V1S — ANI (@ANI) July 8, 2023

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है। पुलिस के अनुसार, उत्तरी 24 परगना जिले के कदंबगाछी इलाके में शुक्रवार देर रात एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक को पीट-पीटकर मार डाला गया। मृतक की पहचान 41 वर्षीय अब्दुल्ला के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक भास्कर मुखर्जी ने कहा कि सुबह एक स्थानीय अस्पताल में इलाज के दौरान अब्दुल्ला की मौत हो गई।

अधिकारियों के मुताबिक, अब्दुल्ला की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने तड़के ताकी रोड को जाम कर दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। मुर्शिदाबाद जिले के कापासडांगा इलाके में देर रात चुनाव संबंधी हिंसा में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान बाबर अली के रूप में हुई है।

#WATCH | West Bengal panchayat election | Voting suspended at Indreshwar primary school in Dinhata after water was thrown into the ballot box here. pic.twitter.com/1CKYjmsgoH — ANI (@ANI) July 8, 2023

जिले के खारग्राम इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक अन्य कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान सबीरूद्दीन एसके के रूप में हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि कूचबिहार की तूफानगंज 2 पंचायत समिति में उसका एक बूथ समिति सदस्य भाजपा के हमले में मारा गया।

पुलिस ने बताया कि मालदा जिले में कांग्रेस समर्थकों के साथ झड़प में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता का भाई मारा गया। उन्होंने बताया कि घटना मानिकचक थाना क्षेत्र के जिशारतटोला में हुई और मृतक की पहचान मालेक शेख के रूप में की गई है। तृणमूल कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि नादिया के छपरा में उसके एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई।

मुर्शिदाबाजद के रेजीनगर थाना क्षेत्र में चुनाव संबंधित हिंसा में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की कथित रूप से हत्या कर दी गई। मारे गए कार्यकर्ता की पहचान यासमिन एसके के रूप में हुई है। पूर्व बर्द्धमान जिले के औशग्राम 2 ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के हमले में माकपा के रजिबुल हक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

कुछ इलाकों से मतपेटियों को नष्ट करने और मतदाताओं को धमकाने की भी खबरें आईं। अधिकारियों के अनुसार, कूच बिहार जिले के दिनहाटा में बारविटा सरकारी प्राथमिक विद्यालय के एक मतदान केंद्र पर मतपेटियों को तोड़ा गया और मतपत्रों में आग लगा दी गई। उन्होंने बताया कि बरनाचिना क्षेत्र के एक अन्य मतदान केंद्र पर स्थानीय लोगों ने गलत मतदान का आरोप लगाते हुए मतपत्रों के साथ एक मतपेटी को भी आग के हवाले कर दिया। केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर विभिन्न इलाकों में विरोध-प्रदर्शन भी किए गए।

नंदीग्राम में महिला मतदाताओं ने हाथों में जहर की बोतलें लेकर एक पुलिस अधिकारी का घेराव किया और मांग की कि इलाके में केंद्रीय बल तैनात किए जाएं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उत्तर 24 परगना के विभिन्न इलाकों का दौरा कर हिंसा में घायल लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनीं।

बोस ने पत्रकारों से कहा, ‘‘रास्ते में लोगों ने मुझसे मेरा काफिला रोकने का अनुरोध किया। बताने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं, उन्होंने मुझे अपने आस-पास हो रही हत्या की घटनाओं के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा रि गुंडों ने उन्हें मतदान केंद्रों पर जाने की अनुमति नहीं दी और पीठासीन अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। ये छिटपुट मामले हैं, लेकिन रक्तपात की एक भी घटना हम सभी के लिए चिंता का कारण होनी चाहिए।’’ राज्यपाल ने कहा, ‘‘यह लोकतंत्र के लिए सबसे पावन दिन है। ये छिटपुट घटनाएं हैं, लेकिन इन पर विराम लगना चाहिए।’’

Web Title: West Bengal Panchayat Election 9 killed in clashes Fierce ruckus 5 members of TMC, one worker each of BJP, CPI(M), Independent and Congress killed see video