पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ महिलाओं को सीधे भड़काया, कहा- 'आपके पास किचन के औजार हैं'

कोलकाता:पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर निशाना साधते हुए भड़काऊ बात कही। उन्होंने महिलाओं से कहा कि अगर रिव्यू के दौरान उनके नाम हटाए जाते हैं, तो वे “किचन टूल्स” के साथ तैयार रहें। यह बयान कृष्णानगर में एक रैली में दिया गया था।

बनर्जी ने कहा, “आप SIR के नाम पर माताओं और बहनों के अधिकार छीनेंगे? वे चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस लाएंगे और माताओं और बहनों को डराएंगे। माताओं और बहनों, अगर आपके नाम काटे जाते हैं, तो आपके पास टूल्स हैं, है ना? जो टूल्स आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। आपके पास ताकत है, है ना? अगर आपके नाम हटाए जाते हैं तो आप इसे जाने नहीं देंगी, है ना? महिलाएं आगे लड़ेंगी, और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे।”

उन्होंने यह भी कहा कि वह देखना चाहती हैं कि राज्य की महिलाएं या बीजेपी, कौन ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने कहा, “मैं सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करती। मैं सेक्युलरिज़्म में विश्वास करती हूं। जब भी चुनाव पास आते हैं, BJP पैसे का इस्तेमाल करके और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश करती है।”

बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लोग, जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उन्हें यह साबित करना होगा कि वे भारत के नागरिक हैं। उन्होंने कहा, “अगर आप हम पर हमला करते हैं, तो हम जवाब देना जानते हैं। हम अन्याय को रोकना जानते हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि BJP अपने IT सेल द्वारा तैयार की गई लिस्ट के आधार पर चुनाव कराने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, “याद रखें, बिहार नहीं कर सका, लेकिन बंगाल करेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें।”

