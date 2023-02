पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका, पार्टी विधायक सुमन कांजीलाल टीएमसी हुए शामिल

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक सुमन कांजीलाल रविवार को कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गए। यह जानकारी टीएमसी ने एक बयान में दी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राज्य के उत्तरी हिस्से में अलीपुरद्वार के विधायक कांजीलाल को पार्टी का झंडा सौंपा।

इस साल राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कांजीलाल ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा कि कांजीलाल के भाजपा छोड़कर जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ट्वीट किया: "भाजपा की जनविरोधी नीतियों और नफरत से भरे एजेंडे को खारिज करते हुए, सुमन कांजीलाल आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में टीएमसी परिवार में शामिल हो गए। एकबार फिर बंगाल भाजपा के विधायक को सच्चाई का एहसास हुआ कि भाजपा का लोगों की सेवा करने का कोई इरादा नहीं है!"

Rejecting the anti-people policies & hate-laden agenda of @BJP4India, Shri Suman Kanjilal joined the AITC family today, in the presence of our National General Secretary Shri @abhishekaitc.



Yet another @BJP4Bengal MLA realises the truth that BJP has no intention to serve people! pic.twitter.com/PN35V5sH6O