पं बंगाल में 7 दिनों के भीतर 3 विस्फोट: शुभेंदु अधिकारी ने कहा- बंगाल की हालत यूक्रेन से भी खराब, ममता बनर्जी पर साधा निशाना

By अनिल शर्मा | Published: May 23, 2023 09:47 AM

सोमवार मीडिया से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की हालत यूक्रेन से भी ज्यादा खराब है। इतने तो धमाके यूक्रेन में नहीं हो रहे हैं..

