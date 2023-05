Weather Update: गर्मी के बीच दिल्ली-NCR में आज बदलेगा मौसम, अगले कुछ घंटों में इन इलाकों में हो सकती है भारी बारिश

By आजाद खान | Published: May 17, 2023 09:40 AM

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को अगले दो घंटे में यहां हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। पिछले कई दिनों से गर्मी झेल रहे लोगों के लिए यह एक राहत की खबर है।

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)