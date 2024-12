Weather Update Today: दिल्ली में छाया घना कोहरा, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट; जानें अन्य राज्यों का हाल

Weather Update Today: राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है और वायु प्रदूषण का गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। 'गंभीर-प्लस' श्रेणी के बीच रहने के बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों और नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे आसपास के इलाकों में गुरुवार को घने कोहरे की चादर छाई रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि हिमालय से पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज और कल दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, 19 दिसंबर की सुबह राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सर्द मौसम के कारण लोग अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं। घरों से रात और सुबह के समय निकलना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस समय तापमान सबसे ज्यादा गिर रहा है।

खबर के मुताबिक, आईएमडी की वैज्ञानिक डॉ. सोमा सेन रॉय ने समाचार एजेंसी को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के परिणामस्वरूप न्यूनतम तापमान में गिरावट की उम्मीद है। आईएमडी ने अपने बुलेटिन में गुरुवार और शुक्रवार यानी 19 और 20 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कोहरे के लिए नारंगी चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने कहा, "पश्चिमी विक्षोभ के कारण बढ़ी हुई नमी के साथ परिवर्तनशील और शांत हवा की स्थिति कोहरे के निर्माण के लिए अनुकूल है। इस पश्चिमी विक्षोभ ने विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी से महत्वपूर्ण नमी लाई है, जिससे कोहरे के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन रही हैं।"

दिल्ली पर कोहरा देखें 19 दिसंबर की सुबह अशोक रोड, कुशक रोड और मौलाना आजाद रोड से प्राप्त दृश्यों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दिया।

एएनआई से बात करते हुए डॉ. सोमा सेन रॉय ने कहा, "पिछले दो दिनों में पश्चिमी विक्षोभ आया है। आज एक नया विक्षोभ सामने आया है। हालांकि इन विक्षोभों के कारण बहुत अधिक वर्षा नहीं हुई है, लेकिन इनसे एक निम्न-स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण उत्पन्न हुआ है, जिसने बंगाल की खाड़ी से काफी नमी खींची है। नमी में इस वृद्धि के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है और कोहरे की स्थिति उत्पन्न हुई है। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, आज और कल मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।"

उन्होंने आगे कहा, "पश्चिमी विक्षोभ हवा के पैटर्न को बाधित करता है, जिससे वे परिवर्तनशील और शांत हो जाते हैं, जबकि नमी का स्तर बढ़ जाता है - ये दोनों ही कोहरे के निर्माण के लिए आदर्श हैं। जैसे-जैसे यह विक्षोभ पूर्व की ओर बढ़ता है, हम उम्मीद करते हैं कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की बर्फबारी के कारण उत्तर-पश्चिमी हवाएँ फिर से शुरू होंगी। परिणामस्वरूप, उत्तर-पश्चिमी हवाएँ इस क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर देंगी। दिल्ली के लिए, कल, हमने हल्के से मध्यम से घने कोहरे का अनुमान लगाया है, जो अगले एक या दो दिनों तक जारी रहने की संभावना है।"

डॉ. रॉय ने यह भी कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। मैदानी इलाकों में 48 घंटे बाद और पहाड़ी इलाकों में 24 घंटे बाद तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है।

उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे ये पश्चिमी विक्षोभ दूर होते जाएंगे, उत्तर-पश्चिमी हवाएं न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट लाएगी, मुख्य रूप से मैदानी इलाकों में 48 घंटे बाद और पहाड़ी इलाकों में 24 घंटे बाद। तापमान में इस गिरावट से उत्तर भारत, खासकर पूर्वी राजस्थान में शीत लहर की स्थिति की तीव्रता और वितरण में वृद्धि होने की उम्मीद है, और ये स्थितियां बनी रहने की संभावना है।"

इससे पहले आज, दिल्ली में कोहरा छाया रहा, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में दृश्यता कम हो गई। बुधवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। आईएमडी के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली में सुबह 2:30 बजे 7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

