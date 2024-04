Heatwave Alert: अप्रैल-जून में 10-20 दिन लू चलने की आशंका, आईएमडी ने कहा- गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मप्र, ओडिशा में सबसे अधिक असर

Highlights अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्म हवा चलने का अनुमान है। उत्तरी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में लू का सबसे अधिक असर होने का अनुमान है। अप्रैल के अंत से प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां उत्पन्न होने का पूर्वानुमान है।

Heatwave Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्रेस कांफ्रेंस कर मौसम की जानकारी दी। आईएमडी का कहना है कि अप्रैल-जून में 10-20 दिन लू चलने की आशंका है। मई तक अल नीनो की स्थिति बनी रहेगी। अप्रैल 2024 के महीने के लिए, देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। हालाँकि, पूर्व, उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम भारत के इक्का-दुक्का इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान के सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। अप्रैल-जून की अवधि के दौरान मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्म हवा चलने का अनुमान है।

Updated Seasonal outlook for hot weather season (April to June) 2024 and Monthly Outlook for April 2024 for Heatwave days / ग्रीष्म ऋतु (अप्रैल से जून) 2024 के लिए अद्यतन ऋतुनिष्ठ दृष्टिकोण और उष्ण लहर/हीट वेव दिन के लिए अप्रैल 2024 का मासिक आउटलुक