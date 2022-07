Weather Update: 31 जुलाई तक उत्तराखंड के इन इलाकों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

Highlights उत्तराखंड में 31 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में भूस्खलन भी हो सकती है जिससे कई रास्ते काफी प्रभावित हो सकते है।

Uttarakhand Weather Update: मौसम केंद्र देहरादून (Mausam Kendra Dehradun) ने 31 जुलाई तक उत्तराखंड (Uttarakhand) के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

इस कारण कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यही नहीं मौसम विभाग द्वारा भूस्खलन और यातायात बाधित होने की भी चेतावनी दी गई है। इसके अलावा कई ऐसी नदियां भी है जिनका जलस्तर पहले से बढ़ा हुआ है जो किसी भी वक्त खतरा बन सकती है।

मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को हरादून, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल में बताई गई है कि यहां तेज बारिश हो सकती है, इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

Uttarakhand | Heavy rain alert has been issued in Bageshwar, Champawat and Udham Singh Nagar districts for today, and in Dehradun for tomorrow. There is a yellow alert of heavy rain for Nainital: Meteorological Department