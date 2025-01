Weather Today: दिल्ली में छाया घना कोहरा, तापमान में आई गिरावट; जानें बारिश का पूर्वानुमान

Weather Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान में गिरावट के कारण घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी एक दम जीरो हो गई है जिससे सड़कों पर गाड़ियां धीमी चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, शाम और रात में धुंध या हल्का कोहरा छाने की संभावना है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसके अलावा, शुक्रवार के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' भी जारी किया गया है।

#WATCH | A thin layer of fog covers parts of Delhi as temperature dips in the national capital



Visuals from New Delhi railway station pic.twitter.com/uZJiAIdopR