Farmers protest: 'हम पाकिस्तान से नहीं हैं' किसानों का छलका दर्द

Highlights किसानों ने कहा हम पाकिस्तान से नहीं हैं हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं किसान नेताओं और केंद्र के बीच बातचीत में कुछ हल नहीं निकला अब अगले दौर की वार्ता रविवार शाम 6 बजे होगी

Farmers Protest: दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी से घर से निकले किसानों का दर्द छलका है। किसान नेताओं ने कहा है कि हम पाकिस्तान से नहीं हैं। किसानों का यह बयान गुरुवार को केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत के बाद आया है। किसान नेताओं ने उन पर सुरक्षा बलों के द्वारा की गई कार्रवाई पर चिंता व्यक्त की है।

किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के समन्वयक सरवन सिंह पंढेर ने पुलिस बल के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़ने सहित वर्तमान माहौल के बारे में चिंता व्यक्त की। पंढेर ने कहा हमने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं हैं। हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, टकराव नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे द्वारा उठाई गई मांगों को लेकर केंद्र के साथ चर्चा की गई है। सभी मुद्दों का समाधान खोजने के लिए चर्चा की गई है। हमें उम्मीद है कि शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा।

मालूम हो कि पंजाब के किसानों ने मंगलवार को दिल्ली की ओर मार्च शुरू किया, लेकिन पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसान सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं।

हरियाणा पुलिस ने बुधवार को अंबाला और पटियाला जिलों की शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारियों को दिल्ली की ओर मार्च करने से रोकने के लिए पंजाब क्षेत्र की ओर आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें करके अपनी कार्रवाई जारी रखी थी। गुरुवार को हुई बैठक दोनों पक्षों के बीच तीसरे दौर की बातचीत थी। 8 और 12 फरवरी को बातचीत के पिछले दो दौर बेनतीजा रहे थे। अब अगले दौर की वार्ता रविवार शाम 6 बजे होगी।

