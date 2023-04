वीडियो: दार्जिलिंग दौरे को बीच में छोड़ वापस आए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किया हुगली का दौरा, कहा- 'उपद्रवियों को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे'

Highlights पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मंगलवार को हुगली जिले के रिशरा का दौरा किया है। यह वही इलाका है जहां कल पथराव हुआ था। बता दें कि रिशरा का दौरा करने के लिए राज्यपाल ने अपनी जी20 के लिए दार्जिलिंग दौरे को बीच में ही छोड़ दिया है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी वी आनंद बोस ने मंगलाव को हुगली जिले के रिशरा का दौरा किया जहां कल पथराव हुए थे। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात की और इलाके का पूरा जायजा लिया। मामले में बोलते हुए राज्यपाल बोस ने कहा है कि हम किसी भी उपद्रवी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

बता दें कि राज्यपाल ने दार्जिलिंग में जी 20 के अपने दो दिवसीय कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर कोलकाता वापस लौट गए है और वे प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। राज्यपाल बोल दार्जिलिंग से 6 अप्रैल को कोलकाता वापस आने वाले थे।

राज्यपाल ने हुगली जिले के रिशरा का दौरा किया वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से हालात के बारे में पूछा है। न्यूज एजेंसी द्वारा जारी एक वीडियो में यह देखा गया है कि राज्यपाल एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से ताजा अपडेट ले रहे है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल बोस ने कहा है कि वे किसी को कानून को हाथ में लेने नहीं देंगे और मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है।

#WATCH | West Bengal Governor CV Ananda Bose visits Rishra in Hooghly district where stone-pelting occurred yesterday; speaks with police officials at the spot. pic.twitter.com/rJDVBFBkpP