जीएसटी को लेकर सीएम ममता का हमला, बीजेपी से पूछा- ये बताएं कि मरने पर कितनी GST लगेगी?

Highlights टीएमसी की शहीद दिवस रैली में सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किया हमला सीएम ने 2024 के चुनाव में जनता से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने को कहा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर खाद्य पदार्थों में जीएसटी बढ़ाने को लेकर हमला किया है। गुरुवार को टीएमसी की शहीद दिवस रैली में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अब जबकि मुरमुरे पर भी जीएसटी लगा दिया गया है, तो क्या बीजेपी के लोग अब इसे नहीं खाएंगे। मिठाई, लस्सी और दही पर जीएसटी लगता है। लोग क्या खाएंगे? मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर भी जीएसटी लगाया जाता। ममता ने बीजेपी से सवाल उठाया कि ये बताएं कि मरने पर कितनी GST लगेगी?

इस रैली में ममता दीदी ने लोगों से केंद्र में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए 2024 को "अस्वीकृति चुनाव" में बदलने का आग्रह किया। कोलकाता में अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित शहीद दिवस पर उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, "बीजेपी की बेड़ियों को तोड़ें और उसकी बड़ी अक्षमता को तोड़ें। एक जन-समर्थक सरकार स्थापित करें।" इस रैली में सीएम ममता ने दावा किया है कि भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिलेगा।

Kolkata | Now that GST has been imposed on puffed rice as well, so will the people of BJP not eat that now. GST is levied on sweets, lassi, and curd. What will people eat? GST is even imposed when a patient is hospitalized: WB CM Mamata Banerjee at TMC's Martyr's Day rally pic.twitter.com/5PLBk5VQkF