WB BJP VS TMC 2024: भाजपा के दो सांसद 21 जुलाई को टीएमसी में होंगे शामिल, कुणाल घोष का दावा, अभिषेक बनर्जी लेंगे फैसला, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा- आइए इंतजार करें 

WB BJP VS TMC 2024: तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो सांसदों ने 21 जुलाई को आयोजित होने वाले शहीद दिवस समारोह के दौरान में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जतायी है। घोष ने संवाददाताओं से कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अंतिम फैसला लेंगे। घोष ने दावा किया, ''हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के 12 सांसद चुने गए हैं और उनमें से दो हमारे संपर्क में हैं।

उन्होंने हमसे संपर्क करके तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है। वे ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और 21 जुलाई के कार्यक्रम के दौरान पार्टी में शामिल हो सकते हैं।'' उन्होंने कहा कि इन सांसदों की पहचान इस समय उजागर नहीं की जा सकती। घोष ने बताया कि चूंकि ये सांसद हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, इसलिए तृणमूल नेतृत्व ने उन्हें दलबदल रोधी कानून के दायरे में आने से बचने के लिए कुछ समय इंतजार करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, ''ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ही इस मामले में अंतिम फैसला करेंगे।''

भाजपा की बंगाल ईकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने घोष के इस दावे को तवज्जो नहीं देते हुए कहा, ''कुणाल घोष अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।'' मजूमदार ने कहा, ''आइए 21 जुलाई तक इंतजार करें। हमने पहले भी घोष जैसे नेताओं के इसी तरह के दावे देखे हैं। वह प्रचार के लिए इस तरह के बयान देने के लिए जाने जाते हैं।''

