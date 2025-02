Kumbh Stampede: जया बच्चन का बेहद चौंकाने वाले आरोप, कहा- 'कुंभ मेले का पानी दूषित, भगदड़ के बाद शव नदी में फेंके गए' | Watch

Highlights जया बच्चन ने महाकुंभ मेले में दूषित पानी होने की बात कहकर चर्चा को हवा दी उन्होंने आरोप लगाया कि पानी में 'लाशें' फेंकी जा रही हैं जया बच्चन की टिप्पणी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आईं

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सोमवार (3 फरवरी) को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में दूषित पानी होने की बात कहकर चर्चा को हवा दे दी। वह समाचार एजेंसी एएनआई से बात कर रही थीं। बच्चन ने कहा, "मैं पहले ही दूषित पानी पर बोल चुकी हूं। आज आपको इतनी मात्रा में दूषित पानी कहां मिलेगा? कुंभ में! कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। यह दिखावा है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि पानी में 'लाशें' फेंकी जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोग इस स्थिति का खामियाजा भुगत रहे हैं क्योंकि कुंभ मेले में स्नान करने आने वाले 'वीआईपी' को विशेष सुविधा दी जाती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग प्रभारी हैं, उन्हें बताना चाहिए कि क्या स्थिति है। उन्हें बताना चाहिए कि महाकुंभ में कितने लोग आ रहे हैं।

जया बच्चन की टिप्पणी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आईं और कई उपयोगकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ मेला यूपी के प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ और 26 फरवरी को समाप्त होगा। 29 जनवरी की सुबह महाकुंभ मेले में भगदड़ मच गई जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बारे में बात करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कैमरे पर रो पड़े।

