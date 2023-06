रंगमंच सज चुका, नाटकमंडली तैयार, बनर्जी कहती हैं- बंगाल छोड़ दो, लालू-नीतीश कहते हैं-बिहार छोड़ दो, तो कांग्रेस कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी?, अनुराग ठाकुर का हमला

Highlights लोग इन पर पिछली बार की तरह हसेंगे और ये भ्रष्ट लोग घर बैठेंगे। विपक्षी दलों ने यह जवाब नहीं दिया कि उनके गठबंधन का नेता कौन है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एकजुटता से मुकाबला करने का संकल्प लिया।

पानीपतः विपक्षी दलों की बैठक पर भाजपा और कांग्रेस में हमला जारी है। विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पानीपत में कहा कि रंगमंच सज चुका है, नाटकमंडली एकत्रित हो चुकी है। कैसे उस मंच पर एकत्रित हो गए, जहां ममता बनर्जी कांग्रेस को कहती हैं बंगाल छोड़ दो, अखिलेश कहते हैं यूपी छोड़ दो, लालू-नीतीश कहते हैं बिहार छोड़ दो।

तो कांग्रेस क्या गठबंधन में कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी? अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार की जननी ही कांग्रेस है और बाकी सब पर गंभीर आरोप ही नहीं हैं, बल्कि वे लोग बेल पर बाहर हैं। मैं यही कहूंगा कि रंग मंच सज चुका है, नाटक मंडली तैयार हो चुकी है, मनोरंजन सबका होगा, भूमिकाएं बांध दी गई हैं।

#WATCH | Panipat: The stage (opposition meeting) is set up, and the troupe (opposition leaders) has assembled. All the corrupt leaders take part in it (opposition meeting). They talk about unity but can't be seen united: Union Minister Anurag Thakur on opposition meeting in Patna… pic.twitter.com/fei3xRVZBD