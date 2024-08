WATCH: राहुल गांधी ने राष्ट्रव्यापी आक्रोश के बीच कोलकाता रेप-हत्याकांड के सवालों को टाला, कहा- 'आप ध्यान भटकाना चाहते हैं'

Highlights 11 अगस्त को कुछ स्थानीय लोगों के साथ विवाद के बाद अर्जुन पासी नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी पुलिस के अनुसार, इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसी मुद्दे को उठाने मंगलवार को रायबरेली पहुंचे

रायबरेली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कोलकाता के डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले पर सवालों को टालते हुए पत्रकारों से कहा कि उनसे ये सवाल रायबरेली की घटना से ध्यान भटकाने के लिए पूछे जा रहे हैं। बता दें कि यूपी के रायबरेली में इस महीने की शुरुआत में 22 वर्षीय दलित व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राहुल ने कहा, "मैं इस मामले के लिए यहां आया हूं। मुझे पता है कि आप इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते। आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।"

इससे पहले दिन में राहुल दोपहर करीब एक बजे अमेठी जिले के हवाई अड्डे पर उतरे और वहां से रायबरेली के नसीराबाद गांव के लिए रवाना हुए, जहां एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। राहुल गांधी के साथ प्रदेश पार्टी प्रमुख अजय राय, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे, वरिष्ठ पार्टी नेता प्रमोद तिवारी और अन्य लोग भी थे।

