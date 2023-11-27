Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala: भगवान वेंकटेश्वर द्वार पर पहुंचे पीएम मोदी, सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा..., देखें वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Published: November 27, 2023 10:29 AM2023-11-27T10:29:03+5:302023-11-27T10:58:04+5:30

Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala: सभी भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

watch Prime Minister Narendra Modi offered prayers Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala, Andhra Pradesh see 5 video | Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala: भगवान वेंकटेश्वर द्वार पर पहुंचे पीएम मोदी, सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा..., देखें वीडियो

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Highlightsप्रधानमंत्री सुबह करीब आठ बजे मंदिर पहुंचे। 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।पुजारियों ने मोदी को आशीर्वाद देते हुए वैदिक मंत्रोच्चारण किया।

Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में सोमवार को दर्शन किए और सभी भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

प्रधानमंत्री सुबह करीब आठ बजे मंदिर पहुंचे। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।’’ मंदिर के पुजारियों ने मोदी को आशीर्वाद देते हुए वैदिक मंत्रोच्चारण किया।

प्रधानमंत्री रविवार रात तिरुमला पहुंचे थे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के लिए रवाना होंगे।

English summary :
watch Prime Minister Narendra Modi offered prayers Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala, Andhra Pradesh see 5 video


Web Title: watch Prime Minister Narendra Modi offered prayers Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala, Andhra Pradesh see 5 video

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टॅग्स :Narendra ModiAndhra Pradeshनरेंद्र मोदीआंध्र प्रदेश