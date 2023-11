Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala: भगवान वेंकटेश्वर द्वार पर पहुंचे पीएम मोदी, सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा..., देखें वीडियो

Highlights प्रधानमंत्री सुबह करीब आठ बजे मंदिर पहुंचे। 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। पुजारियों ने मोदी को आशीर्वाद देते हुए वैदिक मंत्रोच्चारण किया।

Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में सोमवार को दर्शन किए और सभी भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi offered prayers at the Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala, Andhra Pradesh pic.twitter.com/qBISN2Ib9g — ANI (@ANI) November 27, 2023

प्रधानमंत्री सुबह करीब आठ बजे मंदिर पहुंचे। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।’’ मंदिर के पुजारियों ने मोदी को आशीर्वाद देते हुए वैदिक मंत्रोच्चारण किया।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi offers prayers at the Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala, Andhra Pradesh pic.twitter.com/eLnOTqStbo — ANI (@ANI) November 27, 2023

VIDEO | PM @narendramodi offered prayers at Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala, Andhra Pradesh earlier today. pic.twitter.com/gpormj88Cq — Press Trust of India (@PTI_News) November 27, 2023

प्रधानमंत्री रविवार रात तिरुमला पहुंचे थे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के लिए रवाना होंगे।

VIDEO | PM @narendramodi visited the Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala, Andhra Pradesh earlier today. pic.twitter.com/fvKqPw0Mvb — Press Trust of India (@PTI_News) November 27, 2023

At the Sri Venkateswara Swamy Temple in Tirumala, prayed for the good health, well-being and prosperity of 140 crore Indians. pic.twitter.com/lk68adpgwD — Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2023

Om Namo Venkatesaya!



Some more glimpses from Tirumala. pic.twitter.com/WUaJ9cGMlH — Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2023

