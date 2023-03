Watch: पीएम मोदी संग जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने खाए गोल गप्पे और लस्सी का भी स्वाद लिया, देखें यहां

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र और जापानी पीएम फुमियो किशिदा सोमवार को दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्क में बाल बोधि वृक्ष के दर्शन किए। यहां प्रधानमंत्री मोदी संग किशिदा ने बड़े चाव से गोल गप्पे का स्वाद लिया। इसके अलाव दोनों नेताओं ने लस्सी और आम पन्ना को सेवन किया। भारत यात्रा पर आए जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने सोमवार को कहा कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ "अच्छी चर्चा" हुई और उन्होंने कानून के शासन के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखने के लिए अपने देश की प्रतिबद्धता से भी अवगत कराया।

पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाली किशिदा ने कहा, 'जब दुनिया इतिहास के उस मोड़ पर खड़ी है जो कठिनाइयों से भरा है, तो जापान और भारत को क्या भूमिका निभानी चाहिए?' उन्होंने कहा कि उन्होंने हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन के लिए मोदी को आमंत्रित किया और भारतीय प्रधान मंत्री ने निमंत्रण को "तुरंत स्वीकार" कर लिया।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and Japanese PM Fumio Kishida visit Buddha Jayanti Park in Delhi. The Japanese PM also tried Gol Gappe, Lassi and Aam Panna here.



(Source: DD News) pic.twitter.com/sC3khaR31v