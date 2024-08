PM Modi Meets Indian Olympic Contingent: हॉकी टीम ने पीएम को स्टिक भेंट की, मनु से पिस्टल के बारे में पूछते रहे प्रधानमंत्री, देखें वीडियो

Highlights PM Modi Meets Indian Olympic Contingent: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने प्रधानमंत्री को एक स्टिक भेंट की। PM Modi Meets Indian Olympic Contingent: इस दौरान खिलाड़ियों ने गले में अपने कांस्य पदक लटका रखे थे। PM Modi Meets Indian Olympic Contingent: पीआर श्रीजेश और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने तस्वीरें खिंचवाई।

PM Modi Meets Indian Olympic Contingent: भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में भाग लेने वाले ओलंपिक दल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारतीय एथलीटों विशेषकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम, दोहरे कांस्य पदक विजेता मनु भाकर, सरबजोत सिंह और अमन सहरावत को ढेर सारी शुभकामना दीं। आवास पर हुई मुलाकात के दौरान पीएम को ओलंपिक जर्सी उपहार में दी गई। विशेष हॉकी स्टिक के साथ भारतीय हॉकी टीम के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर थे। पेरिस खेलों में अपनी निशानेबाजी से सबका दिल जीतने वाली मनु भाकर ने प्रधानमंत्री को एक विशेष रूप से डिजाइन की गई एयर पिस्टल भी उपहार में दी। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने भी पीएम को अपनी हस्ताक्षरित जर्सी दी।

VIDEO | PM Modi (@narendramodi) meets Indian Olympic contingent at his residence in Delhi.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/K2Gb5dzaCL — Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2024

स्वतंत्रता के बाद किसी एक ओलंपिक खेल में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी मनु को प्रधानमंत्री को उस पिस्टल के बारे में बताते हुए देखा गया जिससे उन्होंने पेरिस में 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में दो कांस्य पदक जीते थे। मनु के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले सरबजोत सिंह और 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में कांस्य पदक हासिल करने वाले स्वप्निल कुसाले ने भी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की।

PTI INFOGRAPHIC | Highlights of Prime Minister Narendra Modi's Independence Day 2024 speech delivered from the ramparts of the historic Red Fort. (n/1)#IndependenceDay2024#IndependenceDaypic.twitter.com/Fflc5YPlvQ — Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2024

कुश्ती में पुरुषों की फ़्रीस्टाइल 57 किग्रा में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत को भी मोदी के साथ भारतीय जर्सी के साथ पोज़ देते देखा गया, जिस पर उनके हस्ताक्षर थे। भाला फेंक के स्टार खिलाड़ी और पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा अभी स्वदेश नहीं लौटे हैं। वह कमर की अपनी चोट को लेकर चिकित्सकों से परामर्श करने के लिए जर्मनी चले गए थे।

"It was a delight to interact with the Indian contingent that represented our nation in the Paris Olympics. Heard their experiences from the games and lauded their feats on the sports field," posts PM Modi (@narendramodi). pic.twitter.com/8zB3lZnjum — Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2024

मोदी ने भारतीय दल के सदस्यों को संबोधित किया और पेरिस ओलंपिक के पुरुष एकल में चौथे स्थान पर रहने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन सहित उनमें से कुछ के साथ बातचीत भी की। टोक्यो ओलंपिक की पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन (मुक्केबाजी) और मीराबाई चानू (भारोत्तोलन) भी उन खिलाड़ियों में शामिल थे।

"Every player who went to Paris is a champion. The Government of India will continue to support sports and ensure that a top-quality sporting infrastructure is built," posts PM Modi (@narendramodi). pic.twitter.com/EolhKsj7jX — Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2024

जिन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस अवसर पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी उपस्थित थे। इससे पहले दिन में भारतीय ओलंपिक दल के सदस्य ऐतिहासिक लाल किले में मौजूद थे जहां मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया था।

VIDEO | "I'm feeling really good, going to meet Prime Minister Narendra Modi. Only an athlete knows what the other athlete goes through, in such a situation. Rest we all know how tough it is," says Olympic medallist Indian shooter Swapnil Kusale on CAS rejecting wrestler Vinesh… pic.twitter.com/i75gS5bHZu — Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2024

