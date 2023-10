Navratri Kanya Pujan: यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने बेटियों के पांव पखार कर मातृ शक्ति की आराधना की और पांव पखारे, देखें वीडियो

Highlights बुरी शक्तियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। देश और देश के लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। सीएम आवास पर हवन कर कन्या पूजन किया।

Navratri Kanya Pujan 2023: गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। आरती और भोजन कराया कर आर्शिवाद लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल विजयादशमी का त्योहार है। यह धर्म, सत्य और न्याय की जीत का त्योहार है। हर युग और हर स्थिति में, जब भी बुरी शक्तियां अधिक प्रभावशाली लगती हैं।

सनातन धर्म ने हमेशा उन बुरी शक्तियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और देश और देश के लोगों के कल्याण के लिए काम किया है और मानवता का मार्ग भी दिखाया है। महानवमी के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ सीएम आवास पर हवन कर कन्या पूजन किया।

#WATCH | Gorakhpur: UP CM Yogi Adityanath says, "Tomorrow, it is the festival of Vijaya Dashmi. It is a festival of the victory of Dharma, truth and justice... In every era and in every situation, whenever evil powers seem to be more influential, Sanatana Dharma has always… pic.twitter.com/6K9utwhH6M