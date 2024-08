watch Kolkata Doctor Rape and Murder Case: प्रदर्शन 17वें दिन जारी, हावड़ा ब्रिज पर लोहे की 'दीवार', नबन्ना मार्च को लेकर सुरक्षा कड़ी, देखें वीडियो

Highlights Kolkata Doctor Rape and Murder Case Live: 'छात्र समाज' के नबन्ना मार्च को रोकने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। Kolkata Doctor Rape and Murder Case Live: अस्पताल परिसरों में सबसे लंबे समय तक चलने वाला विरोध प्रदर्शन है। Kolkata Doctor Rape and Murder Case Live: आंदोलनकारी ममता दीदी से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं।

Kolkata Doctor Rape and Murder Case Live: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। आरजी कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों द्वारा जारी संघर्ष विराम अब सत्रहवें दिन में प्रवेश कर गया है। 1980 के दशक के बाद से अस्पताल परिसरों में सबसे लंबे समय तक चलने वाला विरोध प्रदर्शन है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार मंगलवार के 'छात्र समाज' के नबन्ना मार्च को रोकने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। आंदोलनकारी ममता दीदी से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। एडीजी (कानून एवं व्यवस्था) मनोज कुमार वर्मा ने जनता से "असामाजिक तत्वों के जाल में न फंसने" और "किसी अवैध आयोजन में भाग लेने से बचने" का आग्रह किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अधिकारियों ने उपाय किए हैं।

#WATCH | West Bengal: Security tightened, barricading in place in wake of a march to Nabanna, called over RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case.



Visuals from Santragachi in Howrah. pic.twitter.com/0Wj0MlgQuo — ANI (@ANI) August 27, 2024

#WATCH | West Bengal: Check gates at the backside of Fort William at Hastings, in Kolkata being greased by civic volunteers, in an attempt to likely thwart protesters from scaling the barricades.



A march to Nabanna has been called today, over RG Kar Medical College and Hospital… pic.twitter.com/nHGg9lyIRF — ANI (@ANI) August 27, 2024

प्रदर्शनकारियों को नबन्ना तक पहुंचने से रोकने के लिए कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस के लगभग 4,500 अधिकारी, ड्रोन, पानी की बौछारों, आंसू गैस के गोले और एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बने बैरिकेड्स से लैस, कोलकाता और हावड़ा में सात प्रमुख स्थानों पर तैनात किए गए हैं। पश्चिमबंगा छात्र समाज या पश्चिम बंगाल स्टूडेंट्स सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया है।

VIDEO | Tight security in place in #Kolkata in view of the 'Nabanna Abhijan' rally called by student organisation 'Paschim Banga Chhatra Samaj' and the 'Sangrami Joutha Mancha' over alleged rape and murder of a doctor at RG Kar Medical College and Hospital. #KolkataNews… pic.twitter.com/6wWmSkaZf1 — Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2024

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक सह उपाध्यक्ष सप्तर्षि चटर्जी ने कहा कि हर दिन हम छात्रों से बात करते हैं और संकाय सदस्य अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं ताकि मरीजों को परेशानी न हो। सीबीआई की टीम मेरे दफ्तर में आकर सारे दस्तावेज और कंप्यूटर, हार्ड डिस्क देखी. उन्होंने सारा सामान जब्त कर लिया और ले गए और हमें एक जब्ती सूची दी।

VIDEO | #Kolkata: Heavy police deployment at Khidirpur Bridge ahead of 'Nabanna Abhijan' rally called by student organisation 'Paschim Banga Chhatra Samaj' and the 'Sangrami Joutha Mancha' over alleged rape and murder of a doctor at RG Kar Medical College and Hospital.… pic.twitter.com/kEqXyRW8Gz — Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2024

मैं अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित करने के लिए कल सीजीओ कॉम्प्लेक्स गया था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले को लेकर नबन्ना तक निकाले गए मार्च के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई, जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के के लिए विद्यासागर सेतु के प्रवेश रैंप पर, खिद्दरपुर रोड के केंद्र में कंटेनर रखे हैं।

इन कंटेनरों के पीछे हेस्टिंग्स और फर्लांग रोड के चौराहे पर एक अतिरिक्त त्रि-स्तरीय बैरिकेड लगाया गया है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया गया है। नबन्ना मार्च के कारण स्ट्रैंड रोड वर्तमान में सुबह 10.30 बजे तक बंद है। इस समय, दक्षिण कोलकाता से हावड़ा स्टेशन तक एकमात्र उपलब्ध मार्ग मेट्रो है।

