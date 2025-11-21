दुबई एयर शोः भारतीय वायुसेना का एलसीए तेजस दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत, वीडियो

Highlights अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पायलट विमान से बाहर निकला या नहीं। दुर्घटना के बाद हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार दिखा। अपराह्न दो बजकर 10 मिनट पर एक उड़ान प्रदर्शनी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

दुबईः भारतीय वायु सेना का एक तेजस लड़ाकू विमान शुक्रवार को दुबई एयरशो 2025 में भाग लेते समय संयुक्त अरब अमीरात में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायु सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में पुष्टि की है कि विमान उड़ा रहे पायलट को गंभीर चोटें आईं और दुर्घटना में मृत्यु हो गई। भारतीय वायु सेना ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जाँच दल गठित किया जा रहा है। तेजस जेट स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:10 बजे दुबई वर्ल्ड सेंट्रल स्थित अल मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दर्शकों के लिए उड़ान प्रदर्शन करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

दुर्घटना के एक वीडियो में लड़ाकू विमान को आग के गोले में तब्दील होने से पहले ज़मीन की ओर गिरते हुए दिखाया गया है। वीडियो में विमान के बाहर निकलने की कोई घटना नहीं दिखाई गई है। वायु सेना का एक तेजस लड़ाकू विमान शुक्रवार दोपहर स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:10 बजे भारी भीड़ के सामने हवाई प्रदर्शन करते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर ज़मीन पर गिर गया।

दुर्घटना के बाद हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार दिखा। उमड़ी भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। भारतीय वायु सेना ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वह अभी भी जानकारी जुटा रही है। वायु सेना के एक प्रवक्ता ने कहा, "दुबई एयर शो-25 में भारतीय वायु सेना का एक तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फ़िलहाल, आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। कुछ समय में और जानकारी दी जाएगी।"

दुबई एयरशो में शुक्रवार को हवाई प्रदर्शन के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायुसेना ने इस घटना की पुष्टि की है। भारतीय वायुसेना में प्रयुक्त लड़ाकू विमान एचएएल तेजस स्थानीय समयानुसार अपराह्न दो बजकर 10 मिनट पर हवाई प्रदर्शनी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

दुबई वर्ल्ड सेंट्रल स्थित अल मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर काला धुआं उठता दिखाई दिया। एयरशो के लिए उमड़ी भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। शहर का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा द्विवार्षिक दुबई एयरशो की मेजबानी कर रहा है।

