दुबई एयर शोः भारतीय वायुसेना का एलसीए तेजस दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत, वीडियो
November 21, 2025
दुबई एयर शो 25 में भारतीय वायु सेना का एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फिलहाल आगे की जानकारी का पता लगाया जा रहा है।
दुबईः भारतीय वायु सेना का एक तेजस लड़ाकू विमान शुक्रवार को दुबई एयरशो 2025 में भाग लेते समय संयुक्त अरब अमीरात में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायु सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में पुष्टि की है कि विमान उड़ा रहे पायलट को गंभीर चोटें आईं और दुर्घटना में मृत्यु हो गई। भारतीय वायु सेना ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जाँच दल गठित किया जा रहा है। तेजस जेट स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:10 बजे दुबई वर्ल्ड सेंट्रल स्थित अल मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दर्शकों के लिए उड़ान प्रदर्शन करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
An Indian Air Force Tejas aircraft has crashed at the Dubai Air Show 25. Further details are being ascertained at the moment: Indian Air Force— ANI (@ANI) November 21, 2025
#WATCH | The moment an Indian Air Force Tejas aircraft crashed at the Dubai Airshow— ANI (@ANI) November 21, 2025
The pilot died in the accident. A court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident: Indian Air Force
(Source: Gulf News) pic.twitter.com/7AnWj1rnpk
दुर्घटना के एक वीडियो में लड़ाकू विमान को आग के गोले में तब्दील होने से पहले ज़मीन की ओर गिरते हुए दिखाया गया है। वीडियो में विमान के बाहर निकलने की कोई घटना नहीं दिखाई गई है। वायु सेना का एक तेजस लड़ाकू विमान शुक्रवार दोपहर स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:10 बजे भारी भीड़ के सामने हवाई प्रदर्शन करते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर ज़मीन पर गिर गया।
#WATCH | LCA Tejas part of Indian Air Force flying display performed aerobatics in Dubai Air Show 2025 on November 19, 2025, at Al Maktoum International Airport— ANI (@ANI) November 21, 2025
An Indian Air Force Tejas aircraft has crashed at the Dubai Air Show 25 today. Further details are being ascertained… pic.twitter.com/OLvji4ixmx
दुर्घटना के बाद हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार दिखा। उमड़ी भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। भारतीय वायु सेना ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वह अभी भी जानकारी जुटा रही है। वायु सेना के एक प्रवक्ता ने कहा, "दुबई एयर शो-25 में भारतीय वायु सेना का एक तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फ़िलहाल, आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। कुछ समय में और जानकारी दी जाएगी।"
IAF LCA Tejas fighter jet crashes In dubai
byu/Relative_Level_7436 inaviation
दुबई एयरशो में शुक्रवार को हवाई प्रदर्शन के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायुसेना ने इस घटना की पुष्टि की है। भारतीय वायुसेना में प्रयुक्त लड़ाकू विमान एचएएल तेजस स्थानीय समयानुसार अपराह्न दो बजकर 10 मिनट पर हवाई प्रदर्शनी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
दुबई वर्ल्ड सेंट्रल स्थित अल मकतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर काला धुआं उठता दिखाई दिया। एयरशो के लिए उमड़ी भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। शहर का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा द्विवार्षिक दुबई एयरशो की मेजबानी कर रहा है।