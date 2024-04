WATCH: दिल छू लेने वाला पल! प्रधानमंत्री मोदी ने पद्मश्री से सम्मानित द्रोण भुइयां को पैर छूकर किया प्रणाम

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कला के क्षेत्र में द्रोण भुइयां को पद्मश्री से सम्मानित किया। इस दौरान भुइंया जब सम्मानित होकर लौटे तो प्रथम पंक्ति में बैठे पीएम से मुलाकात की। उन्होंने पीएम के पैर छुए, इसके बाद पीएम मोदी ने भी उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया।

मुर्मू ने यहां राष्ट्रपति भवन में सोमवार को आयोजित एक समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक समेत कई अन्य दिग्गज हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किये। नायडू, पाठक और प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पाठक को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया।

अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्थुप, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाइक और उद्योगपति सीताराम जिंदल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों - पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री- में प्रदान किया जाता है।

