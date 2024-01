IndiGo flight के खिलाफ यात्रियों ने क्यों लगाए नारे, देखें वीडियो

Highlights दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों ने इंडिगो के खिलाफ लगाए नारे खराब मौसम के कारण देवघर जाने वाली फ्लाइट रद्द की गई फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों में गुस्सा था

IndiGo flight: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यात्री इंडिगो विमान के खिलाफ जोरदार नारे लगा रहे हैं। वीडियो का पड़ताल करने पर पता चला कि दिल्ली एयरपोर्ट पर बुधवार को यात्री देवघर जाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन, फ्लाइट रद्द होने की सूचना से यात्री गुस्सा हो गए।

यात्रियों ने टर्मिनल 2 ही धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जिसे देखते हुए मौके पर एयरपोर्ट पर तैनात पुलिस भी पहुंची और जैसे तैसे यात्रियों को समझाने का प्रयास किया। पहले आप यह वीडियो देखें।

#WATCH | Passengers of Delhi-Deoghar IndiGo flight raise slogans and protest against the airline after it cancels the flight originating from Terminal 2 of Delhi airport pic.twitter.com/L8Nj1cW4Vq — ANI (@ANI) January 31, 2024

वीडियो में आप देख सकते हैं कि यात्री लगातार इंडिगो के खिलाफ बंद करो बंद करो के नारे लगा रहे हैं।

एनडीटीवी की खबर के अनुसार, फ्लाइट ट्रेडर 24 के मुताबिक, घने कोहरे और खराब मौसम के कारण बुधवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 10 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं और 50 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं।

#WATCH | Flight operations affected as a thick layer of fog grips the national capital.



(Visuals from IGI airport) pic.twitter.com/6QQyu3dBOn — ANI (@ANI) January 31, 2024

इससे एक दिन पहले इंडिगो ने एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि खराब मौसम के कारण दिल्ली, श्रीनगर और चंडीगढ़ में उड़ान संचालन प्रभावित होने की संभावना है।

#WATCH | More than 50 flights delayed at Delhi’s Indira Gandhi International (IGI) airport as a thick layer of fog grips the national capital, according to airport sources.



(Visuals from IGI airport) pic.twitter.com/HRLd6wFl3d — ANI (@ANI) January 31, 2024

हालांकि, यात्रियों के लिए जारी एडवायजरी में इंडिगो ने कहा कि यात्री हवाईअड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच कर लें। मालुम हो कि इस महीने की शुरुआत में इंडिगो पर पांच उल्लंघनों के लिए 1.2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था।

#WATCH | Flight operations affected as a thick layer of fog grips the national capital.



(Visuals from the airport area) pic.twitter.com/wez0ssOxLP — ANI (@ANI) January 31, 2024

23 ट्रेन भी घंटों की देरी से चल रही है

घने कोहरे के चलते इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से करीब 50 फ्लाइट के उड़ान में देरी हुई।

#WATCH | Several flights delayed and flights operations affected as a thick layer of fog grips the national capital.



(Visuals from IGI airport ) https://t.co/C1czROwv2Opic.twitter.com/z3WqhnRrkT — ANI (@ANI) January 31, 2024

बल्कि, बुधवार को देश के अन्य हिस्सों में 23 ट्रेन घंटों की देरी से चली।

23 trains to Delhi from various parts of the country are running late due to dense fog conditions as on 31st January. pic.twitter.com/Tn2qE2dQdX — ANI (@ANI) January 31, 2024

जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

#WATCH | Delhi: "I have come from Goa. My flight was 3 hrs delayed due to fog," says a passenger at IGI airport. https://t.co/C1czROwv2Opic.twitter.com/Gu70kj4p9P — ANI (@ANI) January 31, 2024

गोवा से दिल्ली पहुंचे एक यात्री ने बताया कि उसकी फ्लाइट तय समय से 3 घंटे की देरी से पहुंची।

