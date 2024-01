BJP campaign Lok Sabha Elections 2024: सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं..., भाजपा ने लॉन्च किया कैंपेन, लोकसभा की तैयारी शुरू, देखें वीडियो

Highlights हमारी गति, हमारी दिशा, हमारा रुख कैसा होगा। बड़ा माध्यम मतदान ही होगा। कालखंड में देश की व्यवस्था संभालेंगे।

BJP campaign Lok Sabha Elections 2024: भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित एक गीत वाला वीडियो जारी करते हुए अपना 2024 चुनाव अभियान शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने नया अभियान शुरू किया 'मोदी को चुनते हैं।' बीजेपी ने एक्स पर लिखा और वीडियो शेयर किया। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। भाजपा ने थीम सांग लॉन्च किया है। इस वीडियो में भाजपा ने उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई वीडियो पोस्ट किया है।

#WATCH | BJP launches new campaign for the upcoming Lok Sabha elections 2024 - ‘Modi ko chunte hain’ pic.twitter.com/bblzdEMDDY

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभियान गीत ओवर एक्स का एक वीडियो साझा करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक दशक के प्रयासों को चिह्नित करने वाला एक सुंदर संगीत वीडियो, जो उनके नेतृत्व, कार्यशैली और निरंतर प्रयासों को बहुत प्रेरणादायक तरीके से प्रस्तुत करता है।”

ऐसे प्रयास करोड़ों भारतीयों के सपनों को साकार कर रहे हैं। आइए, हम सब इस गीत के माध्यम से भाजपा के इस नए अभियान के माध्यम से इन प्रयासों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। गाने का बोल है, 'सपने नहीं हकीकत दिखाते, तब ही तो सब मोदी को चुनते' (हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं। इसलिए हर कोई मोदी को चुनता है।)।

Today, BJP National President Shri @JPNadda launched BJP's official campaign for the 2024 general elections in the virtual presence of Honourable Prime Minister @narendramodi. pic.twitter.com/cqpcekKWEV