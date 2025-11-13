गड़बड़ी या धांधली हुई तो बिहार की सड़कों पर “नेपाल जैसा नजारा” देखने को मिलेगा?, राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह ने दी चेतावनी, वीडियो

Highlights एनडीए के नेताओं ने सीधे तौर पर राजद के इस धमकी भरे संदेश का विरोध करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव में अब सबकी निगाहें चुनाव परिणाम पर टिकी हुई हैं। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। चुनाव के नतीजों से पहले ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राजद ने अब चुनाव आयोग और प्रशासन को खुली चेतावनी दी है। राजद नेता सुनील सिंह ने कहा है कि अगर मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी या धांधली हुई, तो बिहार की सड़कों पर “नेपाल जैसा नजारा” देखने को मिलेगा। राजद नेता के इस भड़काऊ भाषण को लेकर बवाल मच गया है। एनडीए के नेताओं ने सीधे तौर पर राजद के इस धमकी भरे संदेश का विरोध करना शुरू कर दिया है।

बता दें कि सुनील कुमार सिंह ने कहा कि “इस बार का मतदान बदलाव के लिए हुआ है। जनता ने नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार को पूरी तरह नकार दिया है। बिहार की जनता अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है।

उन्होंने कहा कि “हमने 2020 में भी देखा था कि चार-चार घंटे तक मतगणना रोकी गई थी, कई सीटों पर परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बार अगर वैसा कुछ हुआ, तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा दिखेगा। राजद के कार्यकर्ता और जनता चुप नहीं बैठेगी। सुनील कुमार सिंह ने एग्जिट पोल के नतीजों पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे “एक तरह की साजिश” बताया है।

उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि 4 करोड़ 98 लाख वोट पड़ने के बावजूद राजद को 50 से कम सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि तेजस्वी यादव का विजन हर बूथ पर दिखा था। उन्होंने मतगणना में साजिश की आशंका जताते हुए अधिकारियों को सचेत किया कि वे हारने वाले उम्मीदवार को जिताने की कोशिश न करें।

उन्होंने चेतावनी दी, “अगर गड़बड़ी हुई तो बिहार में ऐसा दृश्य आएगा जो कभी नहीं देखा गया होगा।” उन्होंने 2020 में मतगणना रुकवाने का ज़िक्र करते हुए कहा कि यदि इस बार ऐसा हुआ तो सड़क पर नेपाल या बांग्लादेश जैसा नजारा देखने को मिलेगा। सुनील कुमार सिंह के इस बयान को लेकर सियासी हलचल तेज है।

एनडीए नेताओं ने इसे सीधी धमकी करार दिया है और कहा कि राजद पहले से ही हार मान चुकी है, इसलिए जनता को भड़काने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि “राजद को पहले से मालूम है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है। इसलिए वे मतगणना से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

बिहार में कानून व्यवस्था बनी रहेगी, किसी को भी सड़कों पर अराजकता फैलाने नहीं दिया जाएगा।” बता दें कि राजद पार्टी में सुनील कुमार सिंह के लालू परिवार के साथ बड़े करीबी संबंध हैं। वे राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं और राजद अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ भी अच्छे संबंध हैं।

