watch Bihar FLOOD News: मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांट रहा वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश

Highlights मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के नवागांव के वार्ड नंबर 13 के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था। पानी का बहाव अधिक होने के कारण टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

Bihar FLOOD News: बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा वायुसेना का हेलीकॉप्टर बुधवार दोपहर तीन बजे के करीब क्रैश हो गया। इस क्रैश में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था, तभी मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के नवागांव के वार्ड नंबर 13 के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचे और जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

Indian Airforce helicopter crashed in Madhuban Besi of Muzaffarpur district in Bihar during Flood relief operations.



Villagers managed to save all 4 personnel on-board.#BiharFlood#PrayForBiharpic.twitter.com/xOHSuKn6sa — With Love, Bihar (@withLoveBihar) October 2, 2024

Muzaffarpur, Bihar: An army helicopter crashed in Desi Bazar of Aurai block while delivering flood relief materials. The helicopter was traveling from Sitamarhi to flood-affected areas with four Air Force personnel on board, including two pilots. Local residents promptly rescued… pic.twitter.com/K5cTTmS7pY — IANS (@ians_india) October 2, 2024

हालांकि पानी का बहाव अधिक होने के कारण टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस हादसे में पायलट और सेना के जवान सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर में दो पायलट समेत तीन कर्मी सवार थे। इस घटना में पायलट गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि इंजन फेल होने के कारण हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया। वायु सेना का हेलिकॉप्टर दरंभगा राहत बचाव कार्य में लगा था। राहत कार्य कर लौटने के दौरान हुआ।

Breaking News: Army Helicopter Crashes in Bihar's Muzaffarpur



A tragic accident has been reported in Naya Bazaar, Aurai block of Muzaffarpur, where an Army helicopter has crashed while air dropping flood relief materials. The helicopter had taken off from Sitamarhi to deliver… pic.twitter.com/hLhJyXi6V4 — Prabhakar Kumar (@prabhakarjourno) October 2, 2024

