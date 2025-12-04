Putin India Visit: दो दिवसीय यात्रा के लिए आज भारत आएंगे पुतिन, Su-57 जेट, द्विपक्षीय व्यापार सहित कई मुद्दे एजेंडे में शामिल

Vladimir Putin India Visit: भारत और रूस के संबंधों को और मजबूती देने के लिए दिल्ली में पीएम मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 23वें इंडिया-रूस सालाना समिट के लिए गुरुवार शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह उनका पहला दौरा है। पुतिन के दो दिन के दौरे के दौरान बातचीत डिफेंस संबंधों को गहरा करने के साथ-साथ ट्रेड और एनर्जी सहयोग पर फोकस करेगी।

क्या खास है दौरे में

#WATCH | Delhi: Flex boards welcoming Russian President Vladimir Putin and Russian national flags put up around Teen Murti Marg.



At the invitation of PM Narendra Modi, President Putin will pay a State visit to India from 4-5 December 2025 for the 23rd India-Russia Annual Summit.… pic.twitter.com/9tsXUYU9Nb — ANI (@ANI) December 4, 2025

गौरतलब है कि पुतिन के भारत दौरे के एजेंडा की कुछ खास बातों में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात, दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होस्ट किया गया प्राइवेट डिनर, ट्रेड और इकोनॉमिक सहयोग पर चर्चा और इंडस्ट्रियल सहयोग, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, शांतिपूर्ण स्पेस एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, हेल्थकेयर और लेबर माइग्रेशन प्रोग्राम में दूसरे "अच्छे प्रोजेक्ट्स" शामिल हैं।

पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि भारत और रूस के बीच बाइलेटरल पॉलिटिकल बातचीत "रेगुलर और कॉन्फिडेंशियल" बनी हुई है। प्रेसिडेंट का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह अमेरिका द्वारा नई दिल्ली के खिलाफ सज़ा देने वाली कार्रवाई के कुछ महीने बाद हो रहा है, जिसमें भारतीय इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाया गया है।

VIDEO | Moscow, Russia: Director of Marillion's Tax and Legal department, Daria Zagrebina, on President Vladimir Putin's India visit, said, "As you know, historically Russia and India have been strategic partners in the areas of heritage and culture. Today, our economic… pic.twitter.com/x8QG8pKLvG — Press Trust of India (@PTI_News) December 4, 2025

4 और 5 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली मोदी-पुतिन बातचीत के बारे में

क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेसकोव ने कहा है कि रूस द्वारा भारत को Su-57 फाइटर जेट सप्लाई करने की संभावना पर चर्चा हो सकती है। भारत पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट का एक बैच खरीदने की प्रक्रिया में है।

इस प्रोग्राम में रूस-इंडिया बिजनेस फोरम में पुतिन का हिस्सा लेना और भारत में RT TV चैनल का लॉन्च सेरेमनी भी शामिल है, जो सहयोग के बढ़ते दायरे को दिखाता है।

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तेल का व्यापार भी फोकस का एक पॉइंट होगा क्योंकि भारत अपनी इंपोर्ट लागत के वज़न को देखते हुए सस्ते कच्चे तेल की अपनी ज़रूरत को US के सज़ा देने वाले टैरिफ और पाबंदियों से बचने की इच्छा के साथ बैलेंस करने की कोशिश करेगा।

क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेसकोव ने मंगलवार को लोकल मीडिया को बताया कि पुतिन और मोदी के बीच 2030 तक मौजूदा $68 बिलियन से $100 बिलियन तक के बाइलेटरल ट्रेड को बढ़ाने और अपनी करेंसी में ट्रांज़ैक्शन सेटल करने के सिस्टम को बेहतर बनाने पर चर्चा होने की उम्मीद है।

PM मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच होने वाली मीटिंग के एजेंडा में US के लगाए गए बैन से भारत-रूस ट्रेड को बचाने के उपाय, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर ऑफर और डिफेंस कोऑपरेशन को गहरा करना शामिल होगा।

दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट पर साइन करने की भी उम्मीद है, जिसमें भारतीय वर्कर्स के रूस आने-जाने को आसान बनाने वाला एग्रीमेंट भी शामिल है। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ नई दिल्ली के प्रपोज़्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा कर सकते हैं।

