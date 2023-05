विवेक अग्निहोत्री ने ममता बनर्जी को भेजा कानूनी नोटिस, द कश्मीर फाइल्स से जुड़ा है मामला, जानें

नई दिल्ली: फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने घोषणा की है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके हालिया बयानों के संबंध में कानूनी नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अपने हालिया बयानों में ममता बनर्जी ने कथित तौर पर कहा कि द कश्मीर फाइल्स और हाल ही में रिलीज हुई द केरल स्टोरी जैसी फिल्में समाज के एक निश्चित वर्ग को अपमानित करने के लिए बनाई गई थीं।

इसी क्रम में विवेक अग्निहोत्री ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "मैंने अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके झूठे और अत्यधिक अपमानजनक बयानों के लिए कानूनी नोटिस भेजा है, जो हमें और हमारी फिल्मों द कश्मीर फाइल्स और आगामी 2024 की फिल्म द डेल्ही फाइल्स को बदनाम करने के इरादे से दिए गए हैं।"

I have, alongwith @AbhishekOfficl & Pallavi Joshi, sent a LEGAL NOTICE to the Chief Minister, Bengal @MamataOfficial for her false & highly defamatory statements made with malafide intention to defame us & our films #TheKashmirFiles & upcoming 2024 film #TheDelhiFiles. pic.twitter.com/G2SjX67UOB