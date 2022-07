[Video] जवानों ने बाइक रैली कर कुछ ऐसे दी गलवान शहीदों को श्रद्धांजलि, लद्दाख के पथरीले रास्तें-नदियों को पार कर पहुंचे वीर नुब्रा वैली

Highlights सेना के जवानों ने बाइक रैली कर गलवान शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि की वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे जवान पथरीले रास्तें-नदियों को पार कर रहे है। सेना समय-समय पर गलवान शहीदों को ऐसे ही याद करती रहती है और उन्हें श्रद्धांजलि देती है।

Indian Army Bike Rally Galwan Valley:भारतीय सेना की उत्तरी कमांड ने बाइक रैली कर गलवान घाटी के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इस श्रद्धांजलि का एक वीडियो भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने जारी किया है।

वीडियो में यह देखा जा रहा है कि सेना के जवान वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद लद्दाख के पथरीले और मुश्किल वाले रास्तों तथा नदियों को पार करते हुए नुब्रा घाटी पहुंच रहे है। सेना का यह बाइक रैली वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

आपको बता दें कि वीर शहीदों को सेना बार-बार अलग-अलग अन्दाज में याद करती है और उन्हें इस तरीके से श्रद्धांजलि देते रहती है।

भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स द्वारा जारी इस 47 सिकेन्ड के इस वीडियो में सेना के जवानों ने अपने साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बाइक रैली की है। वीडियो के शुरुआत में देखा गया है कि जवान बाइक सवारी वाले ड्रेस पहनकर एक साथ खड़े है।

After paying homage to the #GalwanValley Bravehearts, #NorthernComd bike rally (Rohtang Axis) reached Nubra Valley cruising through tough terrain of Ladakh@adgpi@NorthernComd_IA@lg_ladakh@PRODefSrinagar@jtnladakh@prodefencejammu@ddnewsladakh#KVD2022#KargilVijayDiwaspic.twitter.com/mXvYaC6VFB