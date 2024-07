Bihar: विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा में हत्या, जानें कौन हैं VIP अध्यक्ष

Highlights मंगलवार की सुबह जीतन सहनी का शव उनके पैतृक घर में मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है।

दरभंगा: विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा के सुपौल बाजार इलाके में उनके घर में हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मंगलवार की सुबह जीतन सहनी का शव उनके पैतृक घर में मिला। दरभंगा एसएसपी जगननाथ रेड्डी ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

Bihar | Vikassheel Insaan Party (VIP) chief Mukesh Sahani's father was killed at his residence in Darbhanga last night; Probe underway, say local police.

जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जीतन सहनी की घर में ही धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। पिता की हत्या की खबर मिलने के बाद मुकेश सहनी मुंबई से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं।

मुकेश सहनी बिहार में विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख हैं। उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में शामिल हो गई थी। यह समझौता मूल रूप से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुकेश सहनी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच हुआ था। मुकेश सहनी को 'सन ऑफ मल्लाह' के नाम से जाना जाता है। बिहार में मल्लाहों की आबादी करीब सात फीसदी है।

#WATCH | Bihar | Vikassheel Insaan Party (VIP) chief Mukesh Sahani's father murdered | JDU leader Neeraj Kumar says, "The way VIP Chief Mukesh Sahani's father has been murdered is unfortunate, brutal and painful... The police will find out the accused... We have faith in the… pic.twitter.com/pAeGnqVvxa