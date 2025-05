Operation Sindoor: जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू, LoC पर पाक के हमलों को विफल कर रही सेना

Operation Sindoor: भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तानी हमलों की हर कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर गोलीबारी की जा रही है और गुरुवार रात पाक सेना ने ड्रोन के जरिए हमले की साजिश की। हालांकि, सेना ने इन सभी हमलों को विफल कर दिया।

सीमा सुरक्षा बल ने कहा कि उसने पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जम्मू-कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों ने गुरुवार शाम को ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके उत्तरी और पश्चिमी शहरों को निशाना बनाने के पाकिस्तानी सेना के नए प्रयासों को विफल कर दिया, उन्होंने कहा कि अब तक कम से कम आठ मिसाइलों को मार गिराया गया है। बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं के जवाब में सभी हवाई अड्डों को अलर्ट पर रखा गया है।

पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों की सूचना गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में मिली, जिसके बाद अधिकारियों ने रक्षा प्रणालियों, सायरन को सक्रिय कर दिया और अधिकांश क्षेत्रों में पूर्ण ब्लैकआउट लागू कर दिया। सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया, हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में सीमा पर हुए तनाव पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, खुफिया महानिदेशक और कानून एवं व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।

भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर नौ स्थानों को निशाना बनाया, जिनमें शवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, सैयदा बिलाल कैंप, गुलपुर, बरनाला, अब्बास कोटली, बहलवालपुर, मुरीदके, सरजाल और महमूना जोया शामिल हैं।

भारत का यह अभियान हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में आया है, जिसमें 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी। भारतीय हमले उन क्षेत्रों पर केंद्रित थे, जहां से कथित तौर पर भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाई जा रही थी और उन्हें निर्देशित किया जा रहा था। रक्षा मंत्रालय (MoD) ने कहा कि यह अभियान केंद्रित, मापा हुआ और गैर-बढ़ाने वाला था।

