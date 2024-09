'किसके लिए कुश्ती करूं', IOA अध्यक्ष ने पेरिस ओलंपिक में राजनीति की, विनेश फोगाट ने PT ऊषा को घेरा

Highlights Vinesh Phogat: विनेश फोगाट का पीटी ऊषा पर बड़ा आरोप Vinesh Phogat: उन्होंने कहा कि वो राजनीति कर रही थीं Vinesh Phogat: इसके अलावा केंद्र सरकार को भी घेरा

Vinesh Phogat: पेरिस ओलंपिक 2024 से खाली हाथ लौटीं और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में ताल ठोक रहीं पहलवान विनेश फोगाट एक बार फिर हमलावर रुख अपनाते हुए इस बार उन्होंने पीटी ऊषा को घेरा और कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती रहीं और कुछ नहीं किया। यह बातें तब सामने आ रही हैं जब विनेश ने कुश्ती से रिटायरमेंट का ऐलान किया है और वो फिर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुकी हैं।

यहां ये जानना जरूरी है कि विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग की कुश्ती में सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ने से मैच से बाहर हो गई थीं। इसके बाद तो देश में उनके प्रति लोगों का समर्पण लोगों के बीच जागा। सभी ने एक सुर में कहा कि गर्व महसूस कर रहे हैं कि उसने विश्व नंबर एक खिलाड़ी को हराया और फाइनल में पहुंची। इसके बाद खिलाड़ी सदमे में चली गई थी और फिर उनके हालात का न पता लगने के कारण लोगों के बीच आतुरता थी कि वो कैसी हैं?

इस बीच IOA अध्यक्ष पीटी ऊषा उनसे मिलने पहुंची और इस दौरान उनकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। जिस पर अब पहलवान ने कहा कि वो राजनीति कर रही थीं और उनकी तस्वीरें उनसे बिना पूछे शेयर की गईं।

Vinesh Phogat received :



- ₹6 crore on her training

-Pvt coach & dietitian of her choice

-Pvt physio of her choice

-40 day Training with all in Budapest

-After her disqualification, the Modi govt appointed top lawyer Harish Salve to represent her.



But still, Modi govt appointed top lawyer Harish Salve to represent her.