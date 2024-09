Vinesh Phogat: 'आज भी कुश्ती संघ बृज भूषण सिंह के घर से..', विनेश फोगाट का बड़ा दावा

Highlights Vinesh Phogat: कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष के घर से चल रही फेडरेशन Vinesh Phogat: उन्होंने बताया कि ओलंपिक से आउट होने के बाद भी केंद्र का स्टैंड नहीं Vinesh Phogat: हालांकि, उन्होंने सबसे एक प्लान का हिस्सा था

Vinesh Phogat: हरियाणा विधानसभा चुनावों के बीच हाल में जुलाना विधानसभा से चुनाव लड़ रहीं पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज भी कुश्ती संघ उन्हीं के घर से चल रही है। वर्तमान WFI अध्यक्ष मात्र डम्मी हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर भी बड़े खुलासे किए।

उन्होंने आगे बताया कि जब वो गेम से आउट हो गई, उसके बाद भी केंद्र सरकार ने उनकी मदद नहीं की। जबकि, उन्होंने अपने से आगे आकर अपनी बात रखी और कोर्ट में मुकदमे दर्ज करवाया। होना ये चाहिए था कि उसी दिन भारत सरकार को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए।

पहलवान के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की मामले का निपटान करने वाली कोर्ट में थर्ड पार्टी के जरिए अपना केस दर्ज करवाया। इसके बाद हरीश साल्वे सर की केस में एंट्री हुई। अगर भारत सरकार की ओर से कोई बड़ा एक्शन लिया जाता, तो आज स्थिति कुछ और होती और देश के लिए मेडल लेकर आती।

Vinesh Phogat received :



- ₹6 crore on her training

-Pvt coach & dietitian of her choice

-Pvt physio of her choice

-40 day Training with all in Budapest

-After her disqualification, the Modi govt appointed top lawyer Harish Salve to represent her.



But still, Modi govt didn't… pic.twitter.com/moPZiYtKes