विनेश फोगाट के पास 4 लग्जरी कार, शेयरों में भी 19 लाख, कर्ज भी.., करोड़ों का घर

Highlights विनेश फोगाट के पास करोड़ों की संपत्ति महिला पहलवान ने नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान की घोषणा हालांकि, उनपर कर्ज का भार भी है

Vinesh Phogat: भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक 2024 में एक भी पदक जीतने में असफल रहीं विनेश फोगाट ने पिछले दिनों हरियाणा की जुलाना विधानसभा से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में भी जानकारी दी और ये बताया कि उनके पास कितनी लग्जरी कारें और इतना सोना, चांदी है। हालांकि, इसके बावजूद विनेश पर लाखों रुपये का कर्ज भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth games), एशियन गेम्स (Asian games) और वर्ल्ड चैंपियनशिप (World championship) में कई पदक विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) जीत चुकी है।

विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) के इतनी संपत्ति...

विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) के पास 1.10 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और अचल संपत्ति 2 करोड़ रुपये की है। उनके पति सोमबीर राठी के पास 57 लाख रुपये की चल संपत्ति है। विनेश फोगाट के पास 6 सितंबर 2024 तक 1.95 लाख रुपये नकद थे और उनके अलग-अलग बैंक खातों में करीब 40 लाख रुपये जमा थे। यही नहीं, उनके नाम 1.5 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी भी है।

🚨 Vinesh Phogat once again attacked BJP, says, "I was offered no help by the Govt. because they sought revenge."



Meanwhile, Journalist Nikhil Naz exposes Vinesh, saying that the Govt. and the authorities did everything they could do in the case.#VineshPhogat#PTUshapic.twitter.com/f8aIQQWhGe