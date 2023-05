हिरासत में लिए जाने के दौरान सड़क पर एक दूसरे से लिपट गईं विनेश और संगीता फोगाट, वीडियो साझा कर साक्षी मलिक ने कही ये बात

Highlights जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवान नई संसद की तरफ कूच कर रहे थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस और पहलवानों में झड़प भी हो गई। दिल्ली पुलिस ने कई पहलवानों को हिरासत में लिया है।

नई दिल्लीः जंतर-मंतर पर रविवार का दिन काफी गहमा-गहमी भरा रहा। प्रदर्शनकारी पहलवानों द्वारा नई संसद की तरफ कूच करने के दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। दौरान रेसलर्स विनेश फोगाट व संगीता फोगाट सड़क पर गिर गईं और एक-दूसरे से लिपट गईं। पहलवान साक्षी मलिक ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, "चैंपियंस के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। दुनिया हमें देख रही है।"

इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहे हैं। वहीं कांग्रेस समेत कई ट्विटर यूजर्स ने इसे शर्मनाक बताया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विनेश फोगाट को सुरक्षाकर्मी और पुलिस जबरदस्ती पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को इस दौरान काफी मशक्कत करते देखा जा सकता है। वहीं एक समय विनेश खुद को छुड़ाकर संगीता के पास जा पहुंचती हैं और उन्हें दोनों हाथों से जकड़कर लेट जाती हैं। बता दें कि साक्षी मलिक व संगीता फोगाट सहित अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। वीडियो को शेयर करते हुए साक्षी मलिक ने लिखा- हमारे चैंपियंस के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। दुनिया हमें देख रही है!

This is how our champions are being treated. The world is watching us! #WrestlersProtestpic.twitter.com/rjrZvgAlSO