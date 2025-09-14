VIDEO: शिवसेना (यूबीटी) की महिला कार्यकर्ताओं ने भारत-पाकिस्तान मैच के खिलाफ सिंदूर हाथ में लेकर किया विरोध प्रदर्शन

September 14, 2025

यूबीटी ने दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान एशिया कप 2025 क्रिकेट मैच के खिलाफ प्रदर्शन करने की घोषणा की थी।

VIDEO: शिवसेना (यूबीटी) की महिला कार्यकर्ताओं ने भारत-पाकिस्तान मैच के खिलाफ सिंदूर हाथ में लेकर किया विरोध प्रदर्शन

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) की महिला कार्यकर्ताओं ने रविवार को मुंबई में सिंदूर हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया और आज होने वाले एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत की भागीदारी का विरोध किया। शिवसेना यूबीटी ने दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तानएशिया कप 2025 क्रिकेट मैच के खिलाफ प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। शनिवार को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना (यूबीटी) की महिला कार्यकर्ता महाराष्ट्र में सड़कों पर उतरेंगी और हर घर से प्रधानमंत्री मोदी को सिंदूर भेजेंगी।

ठाकरे ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत की भागीदारी का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राजनीति और व्यापार को देशभक्ति के साथ मिला रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तो फिर खून और क्रिकेट एक साथ कैसे बह सकते हैं? युद्ध और क्रिकेट एक साथ कैसे हो सकते हैं? उन्होंने देशभक्ति का धंधा किया है। देशभक्ति का धंधा सिर्फ़ पैसे के लिए है। वे कल भी मैच खेलने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें उस मैच से मिलने वाला सारा पैसा चाहिए।"

मुकाबले से पहले, विपक्ष की ओर से मैच का बहिष्कार करने की व्यापक मांग उठी थी। हालाँकि, केंद्र सरकार ने भारतीय टीम को किसी भी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी।

