पश्चिम बंगाल से महिला और पुरुष को पीटने का रूह कंपा देना वाला वीडियो आया सामने, भाजपा और CPI (M) का TMC पर आरोप

Highlights पश्चिम बंगाल से दर्द भरा वीडियो आया सामने इसे देखकर लोगों ने तो कुछ नहीं बोला लेकिन अब राज्य में विपक्षी पार्टियां ममता सरकार पर हमलावर हो गई हैं

कोलकाता:पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर स्थित चोपड़ा (सामुदायिक विकास खंड) से एक बेहद दर्दनाक वीडियो सामने आया है। जहां कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस नेता (टीएमसी) नेता ने एक महिला और पुरुष को लाठियों से पीटा, जबकि सामने खड़े लोग घेरा बनाकर देखते रहे और भीड़ में से कुछ लोग इस घटना में शामिल हुए। हालांकि, कानून को हाथ में लेने पर भाजापा मीडिया सेल के प्रमुख और वामपंथी नेता ने इसे आड़े हाथों लेते हुए, पश्चिम बंगाल की ममत सरकार पर सवाल खड़े किए। दोनों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर टीएमसी मुखिया और राज्य की मुख्यमंत्री को भी घेरा।

किसी ने भी नहीं कि मदद

दिल दहलाने वाले वीडियो में एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से एक महिला को डंडे से बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। वह उसे कई बार मारता है। हमला इतना क्रूर है कि महिला शायद ही होश में है और उसके पास वार का विरोध करने की भी ताकत नहीं बची। वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता द्वारा महिला को उसके बालों से घसीटा भी। महिला मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीखें निकलती रही मगर किसी ने मदद नहीं की और भीड़ उस पर हमला करने वाले टीएमसी व्यक्ति का समर्थन करती दिखी।

महिला को बेरहमी से पीटने वाले की पहचान 'जेसीबी' के रूप में हुई, जो टीएमसी स्थानीय नेता बताया जा रहा। टीएमसी नेता ने महिला के साथ-साथ उस दौरान व्यक्ति पर भी हमला किया और उसे मारता रहा। बेरहमी से पिटाई के कारण जब वह आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था, तब भी भीड़ में से कुछ लोगों ने उसे घुटनों के बल बैठा दिया ताकि स्थानीय टीएमसी नेता उसे पीटना जारी रख सकें।

Not even #KangarooCourt ! Summary trial and punishment handed out by d ⁦ @AITCofficial ⁩ goon nicknamed JCB. Literally bulldozer justice at Chopra under ⁦ @MamataOfficial ⁩ rule. pic.twitter.com/TwJEThOUhi

इस पूरे घटनाक्रम पर सबसे पहले सीपीआई (एम) के पश्चिम बंगाल में नेता और राज्य सचिव और पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखते हुए ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार की आलोचना की और कहा कि उनके रहते ये हुआ। इस घटना को उन्होंने 'कंगारू कोर्ट' करार दिया, जहां खुद ही जनता फैसला कर लेती है।





This is the ugly face of Mamata Banerjee’s rule in West Bengal.



The guy in the video, who is beating up a woman mercilessly, is Tajemul (popular as JCB in the area). He is famous for giving quick justice through his ‘insaf’ sabha and is a close associate of Chopra MLA Hamidur… pic.twitter.com/fuQ8dVO5Mr