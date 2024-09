VIDEO: दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज में झड़प के दौरान सिख छात्र पर हमला, पिटाई के दौरान पगड़ी गिरी

Highlights खालसा कॉलेज में प्रिंसिपल के कार्यालय के बाहर दो छात्र समूहों के बीच झड़प हो गई इस झड़प में एक सिख छात्र की पगड़ी गिर गई, जिसके बाद उसने पुलिस को घटना की सूचना दी कॉलेज द्वारा 27 सितंबर को DUSU के चुनावों में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा के बाद बढ़ा विवाद

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में रविवार को प्रिंसिपल के कार्यालय के बाहर दो छात्र समूहों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में एक छात्र की पगड़ी गिर गई, जिसके बाद उसने पुलिस को घटना की सूचना दी। कॉलेज ने पहले घोषणा की थी कि वे 27 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे और इसके बजाय अपने स्वतंत्र चुनाव कराएंगे।

इस फैसले के परिणामस्वरूप छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और छात्र समूहों के बीच झड़प हुई। यह निर्णय कॉलेज के मूल संगठन, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (DSGMC) के अनुपालन में लिया गया था। झड़प का वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि छात्रों के एक समूह द्वारा एक सिख लड़के की पिटाई की जाती है, जिसके दौरान उसकी पगड़ी भी गिर जाती है।

इंडिया टुडे के अनुसार, इसके बाद लड़के ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया कार्य), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351 (2) (आपराधिक धमकी) और 3 (5) (संयुक्त आपराधिक दायित्व जब दो या दो से अधिक लोग एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं) के तहत एफआईआर दर्ज की।

This video is from Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Khalsa College Delhi , in which a Sikh Boy was brutally beaten up just because he was going to file his nomination for Union Election, Even his Turban was taken out .



Sad What Rahul Gandhi About Sikhs Was Right.@mssirsa@JasMattapic.twitter.com/CDH5VbqPHv