VIDEO: राऊ IAS स्टडी सर्कल कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की डूबकर मौत, देखिए कैसे पानी की तेज लहर अचानक बेसमेंट में घुसी

नई दिल्ली: दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में शनिवार को भारी बारिश के कारण पानी भर जाने से राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन छात्रों की डूबकर मौत हो गई। इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे पानी की तेज लहर अचानक बेसमेंट में घुस गई।

वीडियो में दिखाया गया है कि एक चार पहिया वाहन संस्थान के बाहर सड़क पर जमा पानी के बीच से गुजर रहा है और पानी के छींटे उसके गेट पर गिर रहे हैं। अगले फ्रेम में संस्थान का गेट पानी के तेज बहाव के कारण नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे बेसमेंट में घुसते हुए देखा जा सकता है। बेसमेंट जमीन से आठ फुट नीचे था और शनिवार शाम को जब यह घटना घटी तो उसमें कई छात्र मौजूद थे।

आपदा बचाव दल ने सात घंटे के बाद घटनास्थल से दो महिलाओं और एक पुरुष के शव निकाले। पुलिस ने पीड़ितों की पहचान उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के एर्नाकुलम के नवीन दल्विन (28) के रूप में की है।

कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर गैर इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मालिक की पहचान अभिषेक गुप्ता और दूसरे आरोपी की पहचान देशपाल सिंह के रूप में की है। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारी बेसमेंट में बाढ़ का कारण निर्धारित करने के लिए रविवार शाम कोचिंग सेंटर राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल वाली इमारत में पहुंचे। उन्होंने इलाके में ऐसे तीन अवैध तहखानों को भी सील कर दिया है।

They are trying to put blame on The Car that passed by on the Road for the Basement of Coaching Institute in Old Rajender Nagar Getting Flooded. Question is WHY was there so much Waterlogging in whole Area in just minimal Rainfall??? #RajendraNagar#RajenderNagarpic.twitter.com/kYZVD4G5Jc