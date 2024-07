VIDEO: हिन्दू धर्म को लेकर सदन में आमने-सामने राहुल गांधी और पीएम मोदी, भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता को बीच में रोका- कहा- पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक बताना एक गंभीर मामला

Highlights राहुल गांधी ने कहा, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे "केवल हिंसा, नफरत और झूठ की बात करते हैं" हंगामे के बीच प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए और गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई पीएम ने कहा, पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना बहुत गंभीर मामला है

नई दिल्ली: विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे "केवल हिंसा, नफरत और झूठ की बात करते हैं"। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी के भाषण को बीच में रोकते हुए कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक बताना एक गंभीर मामला है। विपक्ष और सत्तारूढ़ एनडीए के सांसदों के बीच वाकयुद्ध के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। राहुल गांधी ने सदन में भगवान शिव का एक पोस्टर दिखाया।

गांधी ने सदन में कहा, अभयमुद्रा कांग्रेस का प्रतीक है...अभयमुद्रा निर्भयता का संकेत है, आश्वासन और सुरक्षा का संकेत है, जो हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय धर्मों में भय को दूर करता है और दिव्य सुरक्षा और आनंद प्रदान करता है...हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और भय को खत्म करने की बात कही है...लेकिन, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे केवल हिंसा, घृणा, असत्य की बात करते हैं...आप हिंदू नहीं हैं।"

#WATCH | Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "Abhayamudra is the symbol of Congress...The Abhayamudra is the gesture of fearlessness, is the gesture of reassurance and safety, which dispels fear and accords divine protection and bliss in Hinduism, Islam,… pic.twitter.com/ZTIVAOduRb — ANI (@ANI) July 1, 2024

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री कहते हैं कि (महात्मा) गांधी मर चुके हैं और गांधी को एक फिल्म के जरिए पुनर्जीवित किया गया। क्या आप अज्ञानता को समझ सकते हैं?... एक और बात जो मैंने देखी वह यह है कि केवल एक धर्म ही साहस की बात नहीं करता है। सभी धर्म साहस की बात करते हैं।" हंगामे के बीच प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए और गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, "पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना बहुत गंभीर मामला है।"

#WATCH | After PM Modi objects to his remarks, LoP Lok Sabha, Rahul Gandhi says, " Modi, BJP, RSS not the entire Hindu community." https://t.co/fw7bSSHb9H — ANI (@ANI) July 1, 2024

अमित शाह ने राहुल गांधी की टिप्पणी की निंदा करते हुए माफी की मांग की। उन्होंने कहा, "विपक्ष के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, वे हिंसा की बात करते हैं और हिंसा करते हैं। उन्हें नहीं पता कि करोड़ों लोग गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं। हिंसा को किसी धर्म से जोड़ना गलत है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए।"

#WATCH | Responding to LoP Rahul Gandhi, Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha says, "The Leader of Opposition has categorically said that those who call themselves Hindu talk of violence and do violence. He doesn’t know that crores of people proudly call themselves Hindu.… pic.twitter.com/yFwIsXeTN6 — ANI (@ANI) July 1, 2024

