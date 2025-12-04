VIDEO: पीएम मोदी और पुतिन दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई नंबर प्लेट वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर में एक साथ बैठे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया। दोनों नेता एक ही कार में दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग गए, ठीक वैसे ही जैसे चीन के तियानजिन में एसीओ समिट के दौरान हुआ था। कारइन्फो के अनुसार, सफेद कार का मॉडल फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 (MT) है और इसके मालिक मुंबई के एडिशनल कमिश्नर हैं। कार मुंबई (सेंट्रल) RTO में रजिस्टर्ड है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin travel in the same car, as they depart from the Palam Technical Airport in Delhi



President Putin is on a two-day State visit to India. He will hold the 23rd India-Russia Annual Summit with PM Narendra… pic.twitter.com/7Qz2cHOtnx — ANI (@ANI) December 4, 2025

गाड़ी की डिटेल्स

गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डेट 24 अप्रैल 2024 है। यह कार की पहली ओनरशिप है। गाड़ी की उम्र 1 साल 7 महीने है। गाड़ी की फिटनेस 23 अप्रैल 2039 तक वैलिड है। पीएम मोदी की रेंज रोवर और पुतिन की ऑरस सेनेट सफेद फॉर्च्यूनर के पीछे-पीछे चलीं।

पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा

रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो अपने दो दिन के भारत दौरे पर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनोखे डिप्लोमैटिक तरीके से स्वागत किया, जिसने स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा। पीएम मोदी ने मज़बूती से हाथ मिलाकर और प्यार से गले लगाकर उनका स्वागत किया।

