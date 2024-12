VIDEO: कथित पेपर लीक के कारण परीक्षा केंद्र के बाहर प्रदर्शन कर रहे BPSC अभ्यर्थी को पटना डीएम ने मारा थप्पड़

Highlights पटना डीएम ने परीक्षा केंद्र के बाहर प्रदर्शन कर रहे BPSC के एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारा इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है खान सर के नाम से मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर की गिरफ्तारी के बाद तनाव और बढ़ा

पटना: पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार, 13 दिसंबर को बिहार के पटना में एक परीक्षा केंद्र के बाहर प्रदर्शन कर रहे बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शुक्रवार को BPSC परीक्षा का पहला दिन था जो दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक एक ही शिफ्ट में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, कथित पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थी पटना में बापू परीक्षा परिसर के बाहर हंगामा कर रहे थे। इससे भड़के सिंह ने प्रदर्शन कर रहे एक छात्र को थप्पड़ मार दिया।

इससे पहले भी अभ्यर्थी बीपीएससी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया न अपनाई जाए। इसके बाद बीपीएससी के चेयरमैन ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाने की भी मांग की, जिसमें कहा गया कि तकनीकी त्रुटियों के कारण कई छात्र फॉर्म नहीं भर पाए।

VIDEO | Patna DM Dr Chandrashekhar Singh slaps a #BPSC aspirant protesting outside an examination centre in the city.



