VIDEO: ऑन कैमरा भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने राहुल गांधी को दी भद्दी गाली, एफआईआर दर्ज

Highlights हाल ही में प्रसारित एक वीडियो क्लिप में सुवेंदु अधिकारी द्वारा राहुल गांधी को गाली देते दिखाया गया है कांग्रेस ने अपने नेता पर "अपमानजनक टिप्पणी" करने के लिए उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई कांग्रेस ने अधिकारी से उनकी टिप्पणियों के लिए "बिना शर्त माफी" की भी मांग की

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कथित तौर पर ऑन कैमरा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भद्दी गाली से संबोधित किया। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की राज्य ईकाई ने अपने नेता पर "अपमानजनक टिप्पणी" करने के लिए सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ सोमवार को पुलिस शिकायत दर्ज कराई है।

भाजपा नेता ने कथित तौर पर कांग्रेस की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, जो पश्चिम बंगाल से शुरू हुई और सोमवार सुबह बिहार में प्रवेश कर गई, जैसा कि हाल ही में प्रसारित एक वीडियो क्लिप में दिखाया गया है।

गांधी की यात्रा के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारी ने राहुल गांधी को अश्लील गाली दी, उन्होंने कहा, "मैं पिछले चार दिनों से लगातार राहुल गांधी के बारे में सुन रहा हूं। वह कौन हैं? उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि वह चूल्हे पर कोयले के टुकड़े डालते हैं। सुबह चाय बनाओ... चूल्हे पर कोयला डाला जा सकता है, यह बात मेरी जानकारी या समझ से परे थी।"

BJP Leader Suvendu Adhikari has called Rahul Gandhi a "Gandu".



Political Differences aside, Remarks like this should be Condemned by All. BJP & Suvendu are Hitting a New Low everyday in terms of Ethics & Decency. pic.twitter.com/Q8VNuscZpP