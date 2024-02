VIDEO: 'मोदी है तो मुमकिन है', अबू धाबी में भारतीयों डायस्पोरा ने लगाए पीएम मोदी के स्वागत में नारे

Highlights पीएम मोदी का अबू धाबी में उनके होटल के बाहर गर्मजोशी से स्वागत किया गया पीएम मोदी के वहां पहुंचते ही लोगों ने 'मोदी-मोदी, मोदी है तो मुमकिन है' के नारे लगाए प्रधानमंत्री ने भी भावुक भारतीय प्रवासियों का गर्मजोशी से नमस्ते करके स्वागत किया

अबु धाबी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में उनके होटल के बाहर गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जब वह अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए खाड़ी देश पहुंचे। अबू धाबी में प्रवासी भारतीयों के सदस्य उस होटल के बाहर कतार में खड़े हो गए जहां भारतीय प्रधानमंत्री को रुकने का कार्यक्रम है और पीएम मोदी के वहां पहुंचते ही उन्होंने 'मोदी-मोदी, मोदी है तो मुमकिन है और भारत माता की जय' के नारे लगाए।

भारतीय प्रधानमंत्री ने भी भावुक भारतीय प्रवासियों का गर्मजोशी से नमस्ते करके स्वागत किया और कुछ सदस्यों से हाथ मिलाया। उन्हें समूह के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया और यहां तक कि भारतीय प्रवासी सदस्यों के बच्चों द्वारा बनाई गई उनकी तस्वीर के कोलाज पर अपना ऑटोग्राफ भी दिया।

इससे पहले आज, भारतीय प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर मोहम्मद बिन जायद ने स्वागत किया जहां उन्होंने एक-दूसरे को गले लगाया। बाद में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "अबू धाबी हवाईअड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए समय निकालने के लिए मेरे भाई एचएच @मोहम्मद बिनज़ायद का बेहद आभारी हूं।"

यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, "मेरे और मेरी टीम के इस भव्य स्वागत के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आपने कहा, मुझे लगता है कि जब भी मैं यहां आया हूं, मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने घर और परिवार के पास आया हूं।"

#WATCH | UAE: Members of the Indian diaspora raise slogans of 'Modi-Modi, Modi Hai to Mumkin Hai and Bharat Mata ki Jai' as Prime Minister Narendra Modi arrives at a hotel in Abu Dhabi, UAE pic.twitter.com/IOEf59HKrr