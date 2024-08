VIDEO: काफिले को काले झंडे दिखाए, पवार ने कहा- मुख्यमंत्री शिंदे, बावनकुले और फड़नवीस की बातों पर ध्यान देता हूं..., देखें वीडियो

Highlights दूसरे लोग क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। काफिले को काले झंडे दिखाए जाने के एक दिन बाद आई। सत्तारूढ़ ‘महायुति’ गठबंधन के प्रमुख नेता क्या कहते हैं।

Maharashtra Assembly polls: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को कहा कि उन्हें दूसरों द्वारा अपनी आलोचना किए जाने की परवाह नहीं है और उन्हें केवल इस बात की परवाह होती है कि सत्तारूढ़ ‘महायुति’ गठबंधन के प्रमुख नेता क्या कहते हैं। पवार की यह टिप्पणी भाजपा की जुन्नार प्रमुख आशा बुचके के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा राकांपा प्रमुख के काफिले को काले झंडे दिखाए जाने के एक दिन बाद आई। पवार ने मुंबई में अपनी जन सम्मान यात्रा के दौरान संवाददाताओं से कहा, ‘‘दूसरे लोग क्या कहते हैं, इससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। मैं शिवसेना के नेता एवं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा के चंद्रशेखर बावनकुले तथा देवेंद्र फड़नवीस जैसे प्रमुख लोगों की बातों पर ध्यान देता हूं।’’

