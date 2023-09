वीडियो: बैठक के बाद 'INDIA' गठबंधन के नेताओं ने भरी हुंकार, देखिए किसने क्या कहा

Highlights हम सबका उद्देश्य एक ही है - मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नुकसान करके भी हम INDIA को जिताएंगे - लालू यादव विपक्ष एक रहा तो बीजेपी के लिए जीतना नामुमकिन - राहुल गांधी

मुंबई: मुंबई में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्ल्युसिव एलायंस गठबंधन की बैठक के बाद विभिन्न दलों के नेताओं ने बारी-बारी से मंच से अपना संबोधन दिया। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी।

उन्होंने कहा, "बेंगलुरु के बाद मुंबई में हमारी बैठक हुई। हम सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई, बेरोजगारी के लिए हम कैसे लड़ें...मैं कह सकता हूं कि मोदी जी कभी गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे। कल राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट दिखाई कि कैसे अडानी की आमदनी बढ़ गई है...हमारा जो संकल्प है हम उसी आधार पर काम करेंगे, हर जगह बैठक करेंगे और हर राज्य की राजधानी में जाएंगे।"

गठबंधन की बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, "आज ही तय कर लिया गया है कि हम अभी से तेजी से काम शुरू कर देंगे। कोई ठिकाना नहीं है चुनाव समय से पहले भी हो सकता है इसलिए हम लोगों को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। आज तय हुआ है कि अब नियमित रूप से जगह-जगह जाकर हम अपना प्रचार-प्रसार का काम करेंगे। अब सभी पार्टियां एकजुट होकर काम कर रही हैं, जिसका नतीजा होगा कि जो केंद्र में हैं, वे अब हारेंगे।"

गठबंधन की बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लगे हैं और जब कोई खुद को भगवान से भी बड़ा समझता है तो उसका पतन निश्चित होता है। अब सबको लग रहा है कि INDIA गठबंधन मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है... यहां जितने लोग आए हैं सब देश को बचाने के लिए आए हैं, कोई पद के लिए नहीं आया है।"

राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा, "हम सब एक हैं और एक होकर यह लड़ाई लड़ेंगे। हम राहुल गांधी को विश्वास दिलाते हैं कि हम सब एक होकर सभी लोगों को समायोजित करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू करेंगे। कोई दिक्कत-कठिनाई नहीं होगी, अपना नुकसान करके भी हम INDIA को जिताएंगे, देश को बचाएंगे और मोदी को हटाएंगे।"

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अगर विपक्ष एक रहा तो बीजेपी के लिए जीतना नामुमकिन है। अपनी हालिया लद्दाख यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे वहां के लोगों ने बताया कि चीन ने जमीन छीन ली है। राहुल ने कहा कि इस मामले पर पीएम मोदी लगातार झूठ बोल रहे हैं।

Two very big steps were taken:



1. A coordination committee and committees under this coordination committee.

2. We will expedite all seat-sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible.



This stage represents 60% of the Indian population. If the… pic.twitter.com/cmGMa7hXd8